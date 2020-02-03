Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Наполи
Футбол. Зарубежный
2.02
Вильярреал
Осасуна
31
Футбол. Зарубежный
2.02
Севилья
Алавес
11
Футбол. Зарубежный
2.02
Удинезе
Интер
02
Футбол. Зарубежный
2.02
Барселона
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
2.02
Бордо
Марсель
00
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Бауыржан Исламхан обратился к «Кайрату» после трансфера в «Аль-Айн»

Капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан после трансфера в «Аль-Айн» из ОАЭ обратился к болельщикам, игрокам, тренерам, руководству и сотрудникам «Кайрата», за который играл шесть лет.

Наверх
Источник: AP 2020

Футболист написал пост в Instagram, где у него 128 тысяч подписчиков. Он пожелал «Кайрату» долгожданного чемпионства.

«Дорогие болельщики моего родного клуба «Кайрат». Как вы уже знаете, я официально стал игроком футбольного клуба «Аль Айн» из Объединенных Арабских Эмират. Я хочу сказать всем вам спасибо за шесть прекрасных лет, которые я провел в «Кайрате». Для меня было огромной честь надевать футболку с ромбом на груди и быть капитаном нашего легендарного клуба. Я говорю нашего, потому что часть меня навсегда останется в этом клубе и в этом городе, который стал для меня родным. Здесь родились мои дети, здесь я увидел их первые шаги.

Читайте также
Исламхан помог своему новому клубу стать самым результативным в чемпионате ОАЭ

Я хочу сказать спасибо каждому болельщику. Именно вы делаете «Кайрат» по-настоящему народной командой. Продолжайте и дальше заполнять «Центральный» и поддерживать команду и в победах и в поражениях. Знаю, как сильно вы ждёте чемпионства и я от всей души буду болеть за «Кайрат» вместе с вами. Искренне надеюсь что, в этом году мы вместе отпразднуем чемпионство.

Я хочу поблагодарить тренерский штаб за те усилия, которые вы вкладываете в развитие каждого игрока. Желаю вам только побед! Хочу сказать спасибо аждому игроку, с которым мне посчастливилось выйти на поле. Вы были для меня надежными партнерами и верными соратниками за его пределами. Успехов вам в футболе и, главное, без травм.

Также хочу поблагодарить каждого сотрудника футбольного клуба «Кайрат». Благодаря вашей работе, которая к сожалению не видна болельщикам, в клубе царит атмосфера большой и дружной семьи. Пусть так будет и дальше!

И, конечно, отдельную благодарность я хочу выразить нашему дорогому Президенту. Кайрат Советаевич, без вас это все было бы невозможно! Спасибо вам за все силы и средства, которые на протяжении многих лет вы вкладываете в развитие «Кайрата» и всего казахстанского футбола. Вами уже сделано многое, построена одна из самых современных академий на всем постсоветском пространстве, выпускники которой уже представляют Казахстан на мировой арене в составе сборной.

Дальше больше! Алга, «Кайрат»! Ваш Бауыржан Исламхан! — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, о трансфере Исламхан «Аль-Айн» объявил 31 января. В клуб из ОАЭ он перешел после просмотра в российском «Зените», за который провел два контрольных матча на сборе в Катаре.

Дебютировал за «Аль-Айн» Исламхан 1 февраля, когда вышел на замену в игре против «Аль-Васла» (5:0) и отдал голевую передачу на 92-й минуте. После матча казахстанец рассказал об эмоциях от переезда в ОАЭ,

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Против призеров Европейских игр. С кем боксеры сборной Казахстана встретятся на турнире в Венгрии
Федор Емельяненко надеется, что помирится с братом Александром
Победительница Australian Open из Москвы вошла в топ-10 WTA
Все матчи МХЛ начнутся с минуты молчания в память о казахстанце
Чемпионка ОИ посчитала бессмысленным возвращение Загитовой
Карпин продлил контракт с «Ростовом»
Стало известно, какие каналы покажут матчи ЧЕ-2020 по футболу
Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе из России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь