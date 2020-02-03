Бауыржан Исламхан обратился к «Кайрату» после трансфера в «Аль-Айн»

Футболист написал пост в Instagram, где у него 128 тысяч подписчиков. Он пожелал «Кайрату» долгожданного чемпионства.
«Дорогие болельщики моего родного клуба «Кайрат». Как вы уже знаете, я официально стал игроком футбольного клуба «Аль Айн» из Объединенных Арабских Эмират. Я хочу сказать всем вам спасибо за шесть прекрасных лет, которые я провел в «Кайрате». Для меня было огромной честь надевать футболку с ромбом на груди и быть капитаном нашего легендарного клуба. Я говорю нашего, потому что часть меня навсегда останется в этом клубе и в этом городе, который стал для меня родным. Здесь родились мои дети, здесь я увидел их первые шаги.
Я хочу сказать спасибо каждому болельщику. Именно вы делаете «Кайрат» по-настоящему народной командой. Продолжайте и дальше заполнять «Центральный» и поддерживать команду и в победах и в поражениях. Знаю, как сильно вы ждёте чемпионства и я от всей души буду болеть за «Кайрат» вместе с вами. Искренне надеюсь что, в этом году мы вместе отпразднуем чемпионство.
Я хочу поблагодарить тренерский штаб за те усилия, которые вы вкладываете в развитие каждого игрока. Желаю вам только побед! Хочу сказать спасибо аждому игроку, с которым мне посчастливилось выйти на поле. Вы были для меня надежными партнерами и верными соратниками за его пределами. Успехов вам в футболе и, главное, без травм.
Также хочу поблагодарить каждого сотрудника футбольного клуба «Кайрат». Благодаря вашей работе, которая к сожалению не видна болельщикам, в клубе царит атмосфера большой и дружной семьи. Пусть так будет и дальше!
И, конечно, отдельную благодарность я хочу выразить нашему дорогому Президенту. Кайрат Советаевич, без вас это все было бы невозможно! Спасибо вам за все силы и средства, которые на протяжении многих лет вы вкладываете в развитие «Кайрата» и всего казахстанского футбола. Вами уже сделано многое, построена одна из самых современных академий на всем постсоветском пространстве, выпускники которой уже представляют Казахстан на мировой арене в составе сборной.
Дальше больше! Алга, «Кайрат»! Ваш Бауыржан Исламхан! — говорится в сообщении.
Напомним, о трансфере Исламхан «Аль-Айн» объявил 31 января. В клуб из ОАЭ он перешел после просмотра в российском «Зените», за который провел два контрольных матча на сборе в Катаре.
Дебютировал за «Аль-Айн» Исламхан 1 февраля, когда вышел на замену в игре против «Аль-Васла» (5:0) и отдал голевую передачу на 92-й минуте. После матча казахстанец рассказал об эмоциях от переезда в ОАЭ,