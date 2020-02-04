Дубль Томасова принес «Астане» победу над датским клубом
Футболисты «Астаны» победили датский «Брондбю» во втором матче на «Кубке Атлантики» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» победили датский «Брондбю» во втором матче на «Кубке Атлантики» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил хорватский полузащитник Марин Томасов, отличившийся на 29-й и 56-й минутах, а проигравшие на это смогли ответить лишь голом Микаэле Уре на 45-й.
В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз выиграла чемпионат Казахстана, а «Брондбю» после 20 туров идет четвертым.
В стартовом матче на «Атлантик Кап» «Астана» со счетом 0:1 проиграла действующему чемпиону Дании «Копенгагену».