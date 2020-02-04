Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
09:44 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Томасова принес «Астане» победу над датским клубом

Футболисты «Астаны» победили датский «Брондбю» во втором матче на «Кубке Атлантики» в Португалии, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 2:1. У победителей дубль оформил хорватский полузащитник Марин Томасов, отличившийся на 29-й и 56-й минутах, а проигравшие на это смогли ответить лишь голом Микаэле Уре на 45-й.

В прошлом сезоне «Астана» в шестой раз выиграла чемпионат Казахстана, а «Брондбю» после 20 туров идет четвертым.

В стартовом матче на «Атлантик Кап» «Астана» со счетом 0:1 проиграла действующему чемпиону Дании «Копенгагену».

Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Торпедо" и "Сарыарка" в ТОП-8? Клубы из Казахстана в шаге от плей-офф в ВХЛ
«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Игроки «Манчестер Сити» раскритиковали Гвардиолу
Панарину надоело тащить одному. «Рейнджерс» далеко до плей-офф
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с игроком
Емельяненко замечен в странном виде возле больницы (видео)
Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь