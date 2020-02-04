Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в понедельник в Генуе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Наполи». Голы у победителей голы забили Аркадиуш Милик (3-я минута), Элиф Элмас (16), Диего Демме (83) и Дрис Мертенс (90+8). В составе проигравших отличились Фабио Квальярелла (26) и Маноло Габбьядини (73, с пенальти).