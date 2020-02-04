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09:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в понедельник в Генуе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Наполи». Голы у победителей голы забили Аркадиуш Милик (3-я минута), Элиф Элмас (16), Диего Демме (83) и Дрис Мертенс (90+8). В составе проигравших отличились Фабио Квальярелла (26) и Маноло Габбьядини (73, с пенальти).

«Наполи» с 30 очками занимает десятое место в серии А, «Сампдория» с 20 баллами идет 16-й.

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Сампдория
2:4
Первый тайм: 1:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 223.02.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Luigi Ferraris
Главные тренеры
Клаудио РаньериДженнаро Гаттузо
Голы
Фабио Квальярелла(Альбин Экдаль)26′
Аркадиуш Милик(Петр Зелиньски)3′
Маноло Габбьядини73′
Эльиф Эльмас(Джованни Ди Лоренцо)16′
Диего Демме83′
Дрис Мертенс90+8′
Составы команд
1Эмиль Аудеро
1Алекс Мерет
3Томмазо Ауджелло
6Мариу Руй
15Омар Колли
22Джованни Ди Лоренцо
21Лоренцо Тонелли
23Эльсеид Хюсай
6Альбин Экдаль
47′
44Константинос Манолас
7Кароль Линетти
87′
20Петр Зелиньски
18Мортен Торсби
24Лоренцо Инсинье
23Маноло Габбьядини
99Аркадиуш Милик
11Гастон Рамирес
58′68′
12Эльиф Эльмас
43′79′
20Гонсало Марони
21Маттео Политано
90+5′
14Якуб Янкто
43′79′
68Станислав Лоботка
61′
4Роналду Виейра
4Диего Демме
90+3′
27Фабио Квальярелла
75′
7Хосе Кальехон
72′
9Федерико Бонаццоли
14Дрис Мертенс
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые6
17Фолы6
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФедерико Ла Пенна(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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