Футболисты «Наполи» победили «Сампдорию» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Наполи» на выезде обыграл «Сампдорию» в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Генуе, завершилась со счетом 4:2 в пользу «Наполи». Голы у победителей голы забили Аркадиуш Милик (3-я минута), Элиф Элмас (16), Диего Демме (83) и Дрис Мертенс (90+8). В составе проигравших отличились Фабио Квальярелла (26) и Маноло Габбьядини (73, с пенальти).
«Наполи» с 30 очками занимает десятое место в серии А, «Сампдория» с 20 баллами идет 16-й.
|Клаудио Раньери
|Дженнаро Гаттузо
|Фабио Квальярелла(Альбин Экдаль)
|26′
|Аркадиуш Милик(Петр Зелиньски)
|3′
|Маноло Габбьядини
|73′
|Эльиф Эльмас(Джованни Ди Лоренцо)
|16′
|Диего Демме
|83′
|Дрис Мертенс
|90+8′
|1
|Эмиль Аудеро
|1
|Алекс Мерет
|3
|Томмазо Ауджелло
|6
|Мариу Руй
|15
|Омар Колли
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|21
|Лоренцо Тонелли
|23
|Эльсеид Хюсай
|6
|Альбин Экдаль
47′
|44
|Константинос Манолас
|7
|Кароль Линетти
87′
|20
|Петр Зелиньски
|18
|Мортен Торсби
|24
|Лоренцо Инсинье
|23
|Маноло Габбьядини
|99
|Аркадиуш Милик
|11
|Гастон Рамирес
58′68′
|12
|Эльиф Эльмас
43′79′
|20
|Гонсало Марони
|21
|Маттео Политано
90+5′
|14
|Якуб Янкто
43′79′
|68
|Станислав Лоботка
61′
|4
|Роналду Виейра
|4
|Диего Демме
90+3′
|27
|Фабио Квальярелла
75′
|7
|Хосе Кальехон
72′
|9
|Федерико Бонаццоли
|14
|Дрис Мертенс
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Федерико Ла Пенна(Италия)