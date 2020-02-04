Яго Аспас: Надеюсь, что Смолов забьет много голов за «Сельту»

— Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России, — цитируют Аспаса «Известия». — Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.