Яго Аспас: Надеюсь, что Смолов забьет много голов за «Сельту»
Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о российском форварде Федоре Смолове.
Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о российском форварде Федоре Смолове.
Он будет играть за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.
— Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России, — цитируют Аспаса «Известия». — Особенно запомнился наш товарищеский матч в
Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.