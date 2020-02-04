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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Яго Аспас: Надеюсь, что Смолов забьет много голов за «Сельту»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о российском форварде Федоре Смолове.

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Источник: РИА "Новости"

Он будет играть за испанскую команду на правах аренды до конца сезона.

— Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России, — цитируют Аспаса «Известия». — Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах.

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