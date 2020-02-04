Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
10Клуб «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
10:07 (мск), источник: Vesti.kz

Месси повздорил с Пике на тренировке

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником команды Жераром Пике, сообщает AS.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии, из-за чего футболисты поговорили на повышенных тонах.

Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряженная атмосфера.

Обычно перед каждым матчем Месси и Пике обращаются к команде непосредственно перед выходом на поле. В последних двух матчах этого не произошло.

«Барселона» набрала в 22 матчах 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший в 22 матчах 49 очков.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Торпедо" и "Сарыарка" в ТОП-8? Клубы из Казахстана в шаге от плей-офф в ВХЛ
«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Игроки «Манчестер Сити» раскритиковали Гвардиолу
Панарину надоело тащить одному. «Рейнджерс» далеко до плей-офф
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с игроком
Емельяненко замечен в странном виде возле больницы (видео)
Вяльбе возглавила Ассоциацию лыжных видов спорта России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь