Месси повздорил с Пике на тренировке
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником команды Жераром Пике, сообщает AS.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вступил в конфликт с защитником команды Жераром Пике, сообщает AS.
По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии,
Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряженная атмосфера.
«Барселона» набрала в 22 матчах 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший в 22 матчах 49 очков.