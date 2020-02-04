Месси повздорил с Пике на тренировке

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По информации источника, ссора произошла во время утренней тренировки «Барселоны». Один из игроков упрекнул другого во фривольном поведении на занятии, из-за чего футболисты поговорили на повышенных тонах.

Позже игроки успокоились, и конфликт был исчерпан. Отмечается, что с приходом нового главного тренера Энрике Сетьена в каталонской команде воцарилась напряженная атмосфера.

Обычно перед каждым матчем Месси и Пике обращаются к команде непосредственно перед выходом на поле. В последних двух матчах этого не произошло.