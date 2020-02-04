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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Раскрыты детали трансфера «кыргызского Месси» в «Кайрат»

Главный тренер белорусского «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о переходе Гулжигита Алыкулова в алматинский «Кайрат». Его слова приводит Pressball.by.

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— После яркого минувшего сезона для Алыкулова удержать его было нереально?
— В контракте были прописаны и отступные, и условие согласия самого футболиста. Ему поступало очень много предложений, да и в «Кайрат» он перешел, скажем так, со второго раза. Команда достойная — мы рады за Гулжигита. Плюс, наверное, алматинцы сделали ему серьезное финансовое предложение.

— Казахстанские СМИ писали, что «Неман» получит за него 250 тысяч долларов.
— Такие вопросы лучше адресовать руководству клуба. Но, думаю, это недалеко от истины.

Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана «Кайрат» объявил в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».

По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.

В 2019 году хавбек провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.

По итогам 2019 года Алыкулова признали лучшим игроком сезона в «Немане» и лучшим футболистом Кыргызстана. На родине за стиль игры он получил прозвище «кыргызский Месси».

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