Раскрыты детали трансфера «кыргызского Месси» в «Кайрат»

— После яркого минувшего сезона для Алыкулова удержать его было нереально?

— В контракте были прописаны и отступные, и условие согласия самого футболиста. Ему поступало очень много предложений, да и в «Кайрат» он перешел, скажем так, со второго раза. Команда достойная — мы рады за Гулжигита. Плюс, наверное, алматинцы сделали ему серьезное финансовое предложение.

— Казахстанские СМИ писали, что «Неман» получит за него 250 тысяч долларов.

— Такие вопросы лучше адресовать руководству клуба. Но, думаю, это недалеко от истины.

Официально о трансфере полузащитника сборной Кыргызстана «Кайрат» объявил в январе. Контракт 19-летнего Алыкулова подписан по схеме «2+1».

По данным Transfermarkt, «Кайрат» заплатил за Алыкулова 200 тысяч евро. При этом трансферная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч.

В 2019 году хавбек провел 24 матча в чемпионате Беларуси за «Неман», забив четыре гола и отдав столько же ассистов.