Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава
Футболисты «Манчестер Сити» высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава, сообщает Daily Mail.
Футболисты «Манчестер Сити» высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава, сообщает Daily Mail.
По данным источника, игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с «Тоттенхэмом». Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением «горожан» со счётом 0:2. Сообщается, что после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола менял стартовый состав в 9 матчах подряд.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 22 очка.
|Жозе Моуринью
|Хосеп Гвардьола
|Стевен Бергвайн(Лукас Моура)
|63′
|Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)
|71′
|Илкай Гюндоган
|40′
|1
|Юго Ллорис
|31
|Эдерсон
|4
|Тоби Алдервейрелд
42′
|2
|Кайл Уокер
33′
|6
|Давинсон Санчес
|11
|Александр Зинченко
42′60′
|24
|Серж Орье
|30
|Николас Отаменди
|39
|Джафет Танганга
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Харри Уинкс
|16
|Родриго Эрнандес
90+4′
|18
|Джовани Ло Сельсо
66′
|17
|Кевин Де Брейне
|7
|Сон Хын Мин
|25
|Фернандинью
|20
|Деле Алли
70′
|7
|Рахим Стерлинг
12′84′
|28
|Танги Ндомбеле
|20
|Бернарду Силва
|23
|Стевен Бергвайн
70′
|10
|Серхио Агуэро
64′
|11
|Эрик Ламела
|27
|Жоау Канселу
|27
|Лукас Моура
84′
|26
|Рияд Махрез
72′
|15
|Эрик Дайер
|9
|Габриэл Жезус
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|3
|Удары (всего)
|18
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Лесли Дин(Англия)