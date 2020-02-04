Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава

Футболисты «Манчестер Сити» высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле недовольство постоянной ротацией состава, сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: AP 2020

По данным источника, игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с «Тоттенхэмом». Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением «горожан» со счётом 0:2. Сообщается, что после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола менял стартовый состав в 9 матчах подряд.

Футболисты «Манчестер Сити» опасаются, что такая ротация негативным образом скажется на результатах команды в нынешнем сезоне. Гвардиола внёс 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 51 очко. От лидирующего «Ливерпуля» «горожане» отстают на 22 очка.

Читайте также
Тоттенхэм Хотспур
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 252.02.2020, 19:30 (МСК UTC+3)Tottenham Hotspur Stadium, 61022 зрителя
Главные тренеры
Жозе МоуриньюХосеп Гвардьола
Голы
Стевен Бергвайн(Лукас Моура)63′
Сон Хын Мин(Танги Ндомбеле)71′
Нереализованные пенальти
Илкай Гюндоган40′
Составы команд
1Юго Ллорис
31Эдерсон
4Тоби Алдервейрелд
42′
2Кайл Уокер
33′
6Давинсон Санчес
11Александр Зинченко
42′60′
24Серж Орье
30Николас Отаменди
39Джафет Танганга
8Илкай Гюндоган
8Харри Уинкс
16Родриго Эрнандес
90+4′
18Джовани Ло Сельсо
66′
17Кевин Де Брейне
7Сон Хын Мин
25Фернандинью
20Деле Алли
70′
7Рахим Стерлинг
12′84′
28Танги Ндомбеле
20Бернарду Силва
23Стевен Бергвайн
70′
10Серхио Агуэро
64′
11Эрик Ламела
27Жоау Канселу
27Лукас Моура
84′
26Рияд Махрез
72′
15Эрик Дайер
9Габриэл Жезус
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
3Удары (всего)18
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые6
8Фолы14
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Лесли Дин(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
«Допинг могла передать жена»: россиянину грозит дисквалификация
Панарину надоело тащить одному. «Рейнджерс» далеко до плей-офф
В «Челси» может начаться конфликт из-за ситуации с игроком
Емельяненко замечен в странном виде возле больницы (видео)
Шайба Панарина вошла в топ-10 лучших голов января в НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь