Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу прекратить постоянную ротацию состава

По данным источника, игроки обратились к наставнику во время перерыва матча с «Тоттенхэмом». Сама игра 25-го тура АПЛ завершилась поражением «горожан» со счётом 0:2. Сообщается, что после ухода Микеля Артеты в «Арсенал» Гвардиола менял стартовый состав в 9 матчах подряд.

Футболисты «Манчестер Сити» опасаются, что такая ротация негативным образом скажется на результатах команды в нынешнем сезоне. Гвардиола внёс 76 изменений в состав в нынешнем сезоне. Это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ.