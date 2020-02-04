Главный тренер «Аль-Айна» оценил дебют и трансфер Исламхана
Главный тренер «Аль-Айна» Педру Эмануэл оценил дебют футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана за клуб из ОАЭ.
Главный тренер «Аль-Айна» Педру Эмануэл оценил дебют футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана за клуб из ОАЭ.
Это случилось в домашнем матче 15-го тура чемпионата ОАЭ против команды «Аль-Васл» (5:0). Казахстанец вышел на замену на 71-й минуте и поучаствовал в пятом голе своей команды.
«Мы отлично начали и закончили матч. Такой результат всегда придает команде уверенности. Иногда мы допускали ошибки, теряли мяч и не контролировали игру на всех отрезках, но потом вовремя исправляли ситуацию. Во втором тайме мы провели перестановки, сыграли со сбалансированными линиями и в итоге забили пять мячей, при этом не пропустив. Наши звездные футболисты прилагают все усилия и стремятся показать свой потенциал в каждом матче. Руководство клуба знает, что я хочу необходимого баланса в команде. Я знаю, как трудно было заполучить такого качественного игрока, как Исламхан, в зимнее трансферное окно», — цитирует Эмануэла официальный сайт клуба.
Официально о подписании Исламхана «Аль-Айн» объявил 31 января. Контракт подписан на пять месяцев.
Последним клубом Исламхана был «Кайрат» в качестве свободного агента после сезона-2019. После он проходил просмотр в российском «Зените», однако до подписания контракта дело не дошло.