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10:31 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Аль-Айна» оценил дебют и трансфер Исламхана

Главный тренер «Аль-Айна» Педру Эмануэл оценил дебют футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана за клуб из ОАЭ.

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Источник: РИА "Новости"

Это случилось в домашнем матче 15-го тура чемпионата ОАЭ против команды «Аль-Васл» (5:0). Казахстанец вышел на замену на 71-й минуте и поучаствовал в пятом голе своей команды.

«Мы отлично начали и закончили матч. Такой результат всегда придает команде уверенности. Иногда мы допускали ошибки, теряли мяч и не контролировали игру на всех отрезках, но потом вовремя исправляли ситуацию. Во втором тайме мы провели перестановки, сыграли со сбалансированными линиями и в итоге забили пять мячей, при этом не пропустив. Наши звездные футболисты прилагают все усилия и стремятся показать свой потенциал в каждом матче. Руководство клуба знает, что я хочу необходимого баланса в команде. Я знаю, как трудно было заполучить такого качественного игрока, как Исламхан, в зимнее трансферное окно», — цитирует Эмануэла официальный сайт клуба.

Официально о подписании Исламхана «Аль-Айн» объявил 31 января. Контракт подписан на пять месяцев.

Последним клубом Исламхана был «Кайрат» в качестве свободного агента после сезона-2019. После он проходил просмотр в российском «Зените», однако до подписания контракта дело не дошло.

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