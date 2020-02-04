«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока
Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» отбросило «горожан» на расстояние 22 очков от лидера.
Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» отбросило «горожан» на расстояние 22 очков от лидера.
Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» отбросило «горожан» на расстояние 22 очков от лидера. Нет никаких сомнений: красные выиграют
После воскресного матча в Лондоне Пеп Гвардьола не выглядел подавленным на
22 очка — это не просто много, а беспрецедентно много. Статистики из Opta заметили: настолько большого преимущества над вторым местом по итогам игрового дня не было ни у одной команды в истории
Всем ясно, что «Ливерпуль» выиграет
Отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» — 22 очка, от «Лестера» — 24 очка. «Челси» и все остальные еще дальше, так что их календарь игр учитывать не будем.
В оставшихся 13 турах можно максимум набрать 39 очков, так что теоретические шансы у «конкурентов» «Ливерпуля» пока остаются. Допустим, «Сити» и «Ливерпуль» будут только побеждать во всех ближайших играх вплоть до очной встречи 4 апреля. В этом случае красные гарантируют титул 21 марта в домашней игре с «Кристал Пэлас». Вот так будет выглядеть таблица по итогам 31-го тура, если оба лидера выиграют по шесть ближайших матчей. Отрыв сохранится (22 очка), но «Манчестер Сити» потеряет теоретические шансы на вершину (в розыгрыше останется 21 очко).
Но все может случиться и раньше, если «Манчестер Сити» и «Лестер» продолжат спотыкаться. Рассмотрим теоретический вариант. Допустим, «Ливерпуль» продолжит побеждать в оставшихся матчах, но оба соперника будут постоянно проигрывать. Что тогда?
Тут важно уточнить: через тур «Сити» и «Лестер» сыграют друг с другом, так что неизбежно
Поясним: 1 марта «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка лиги, так что матч чемпионата Англии с «Арсеналом» будет перенесен. Скорее всего — на апрель. Поэтому «Сити» будет иметь игру в запасе к 29-му туру. В этом туре «Ливерпуль» сыграет раньше ближайшего преследователя. Чуть позже «Манчестер Сити» встретится с «МЮ» на «Олд Траффорд» и, если уступит, то «Ливерпуль» станет чемпионом на диване. Дата дерби — 8 марта. Это самое раннее, когда красные могут выиграть — при самом идеальном для них раскладе.
Скорее всего, «Ливерпуль» превзойдет и этот рекорд — и уже в марте выиграет чемпионство.
Но, конечно, это не единственная цель красных. «Ливерпулю» осталось семь матчей до повторения рекорда «Арсенала» по количеству игр без поражений в
Но «Ливерпулю» до этого еще далеко. А титул — близко. Уже в следующем месяце красные, скорее всего, впервые за 30 лет станут чемпионами Англии.