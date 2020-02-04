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10:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ливерпуль» станет чемпионом уже в марте? Вероятность высока

Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» отбросило «горожан» на расстояние 22 очков от лидера.

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Источник: AP 2020

Поражение «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» отбросило «горожан» на расстояние 22 очков от лидера. Нет никаких сомнений: красные выиграют премьер-лигу. Это лишь вопрос времени. Пеп выиграл по ударам, Жозе — по голам. «Тоттенхэм» победил «Сити».

После воскресного матча в Лондоне Пеп Гвардьола не выглядел подавленным на пресс-конференции. Даже наоборот. Один из журналистов задал ему вопрос «для заголовка»: «Вы упустили титул? Признаете, что шансов больше нет?» Испанец высоко поднял брови, выпучил глаза, улыбнулся и закивал. «Вы можете произнести это, — не унимался журналист. — Я не могу процитировать кивание». Гвардьола сдался: «Да».

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22 очка — это не просто много, а беспрецедентно много. Статистики из Opta заметили: настолько большого преимущества над вторым местом по итогам игрового дня не было ни у одной команды в истории премьер-лиги. Даже «Манчестер Сити» в позапрошлом сезоне превосходил «МЮ» всего-то на 19 очков.

Всем ясно, что «Ливерпуль» выиграет премьер-лигу. Интрига состоит только в том, пройдет ли команда Клоппа сезон без поражений. И, конечно, когда именно все преследователи потеряют математические шансы на чемпионство.

Отрыв «Ливерпуля» от «Манчестер Сити» — 22 очка, от «Лестера» — 24 очка. «Челси» и все остальные еще дальше, так что их календарь игр учитывать не будем.

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В оставшихся 13 турах можно максимум набрать 39 очков, так что теоретические шансы у «конкурентов» «Ливерпуля» пока остаются. Допустим, «Сити» и «Ливерпуль» будут только побеждать во всех ближайших играх вплоть до очной встречи 4 апреля. В этом случае красные гарантируют титул 21 марта в домашней игре с «Кристал Пэлас». Вот так будет выглядеть таблица по итогам 31-го тура, если оба лидера выиграют по шесть ближайших матчей. Отрыв сохранится (22 очка), но «Манчестер Сити» потеряет теоретические шансы на вершину (в розыгрыше останется 21 очко).

Проще говоря, «Ливерпулю» до чемпионства осталось шесть побед. Если в шести следующих играх красные наберут по три очка, то точно станут чемпионами, независимо от результатов конкурентов.

Но все может случиться и раньше, если «Манчестер Сити» и «Лестер» продолжат спотыкаться. Рассмотрим теоретический вариант. Допустим, «Ливерпуль» продолжит побеждать в оставшихся матчах, но оба соперника будут постоянно проигрывать. Что тогда?

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Тут важно уточнить: через тур «Сити» и «Лестер» сыграют друг с другом, так что неизбежно кто-то из них наберет очки. Предположим, что команды между собой сыграют вничью (это лучший вариант для «Ливерпуля»), а в остальных матчах уступят. В этом случае красные оформят титул в 29-м туре, причем не в своем матче.

Поясним: 1 марта «Манчестер Сити» сыграет в финале Кубка лиги, так что матч чемпионата Англии с «Арсеналом» будет перенесен. Скорее всего — на апрель. Поэтому «Сити» будет иметь игру в запасе к 29-му туру. В этом туре «Ливерпуль» сыграет раньше ближайшего преследователя. Чуть позже «Манчестер Сити» встретится с «МЮ» на «Олд Траффорд» и, если уступит, то «Ливерпуль» станет чемпионом на диване. Дата дерби — 8 марта. Это самое раннее, когда красные могут выиграть — при самом идеальном для них раскладе.

Пока что быстрее всех в Англии титул гарантировал «Манчестер Юнайтед» — 14 апреля 2001 года команда сэра Алекса Фергюсона стала недосягаема для конкурентов.

Скорее всего, «Ливерпуль» превзойдет и этот рекорд — и уже в марте выиграет чемпионство.

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Но, конечно, это не единственная цель красных. «Ливерпулю» осталось семь матчей до повторения рекорда «Арсенала» по количеству игр без поражений в премьер-лиге (49). И, если красные не оступятся, то повторят его как раз 4 апреля в матче с «Манчестер Сити». А 2 мая у «Арсенала» будет шанс испортить праздник «Ливерпулю» и лишить его возможности стать второй в истории премьер-лиги непобедимой командой (если к тому времени красные все еще обойдутся без поражений). В «Арсенале» очень гордятся этим достижением, его уникальностью, так что настрой будет особым.

Но «Ливерпулю» до этого еще далеко. А титул — близко. Уже в следующем месяце красные, скорее всего, впервые за 30 лет станут чемпионами Англии.

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