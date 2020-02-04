Он спас «Маракану», стал лучшим в Южной Америке и пригласил игроков из ЦСКА и «Спартака»

Источник: Спорт-Экспресс

Долг в 380 миллионов долларов

«Фламенго» — самый популярный клуб Бразилии. Народная команда, у которой даже есть персональный праздник, который отмечают в Рио-де-Жанейро 17 ноября. Говорят, если в новости есть упоминание красно-черных — она гарантировано окажется среди самых читаемых. Так было всегда. Даже в ту пору, когда «Фла» позабыл вкус побед и столкнулся с финансовыми проблемами.

В 2014 году самые высокооплачиваемые футболисты получали зарплату с задержками. А когда пошли разговоры о трансфере Робинью, президент клуба Эдуарду Бандейра обратился к болельщикам и заявил, что в текущей ситуации сделка невозможна без помощи инвесторов, которые хотят связать свой имидж с именем звездного футболиста.

Но именно Бандейера стал человеком, который спас «Фламенго». Выиграв выборы за год до истории с Робинью, он первым делом провел аудит и выяснил, что долги клуба составляют 380 миллионов долларов. Втрое больше, чем уверяло прежнее руководство, которое больше половины данной суммы не выплатило налоговым органам. По бразильским меркам это напоминало катастрофу, но ее удалось избежать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B6WS7_mAcrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B6WS7_mAcrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B6WS7_mAcrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Flamengo (@flamengo)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-12-21T20:45:52+00:00">21 Дек 2019 в 12:45 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первым пунктом в плане спасения обозначили вхождение в утвержденную правительством страны программу реструктуризации долговых обязательств футбольных клубов в обмен на инвестиции и социальные программы. Что-то клуб заработал на трансферах, но главное — Бандейра выстроил систему, позволившую выйти из кризиса и развиваться. Неудивительно, что в конце 2015-го, который «Фла» завершил на скромном 12-м месте, президента переизбрали на новый срок даже большим числом голосов, чем во время его первой кампании. Так что наследник Бандейры — Родолфу Ландим — получил отлично работающий клуб и, можно сказать, внеся коррективы, собрал в 2019 году урожай с засеянного предшественником поля.

Спасение «Мараканы»

А еще можно сказать, что сейчас «Фламенго» воздается за былые заслуги и большие дела. Таковым, бесспорно, стало спасение легендарного стадиона «Маракана». Построенная к ЧМ-1950 арена после Олимпиады-2016 пришла в запустение. Конфликтовавшая с властями и олимпийским оргкомитетом управляющая кампания банально прекратила содержание объекта.

Естественно, это привело к отключениям воды и электричества. Практически лишившийся травы газон напоминал выпас для скота, а вандалы тащили все, что плохо лежит. Начиная от телекомуникационного оборудования и заканчивая бронзовым бюстом знаменитого журналиста Марио Филью, чьим именем назван легендарный стадион.

Тогда ходили разговоры о двух зарубежных компаниях, которые готовы были взять на себя управление ареной, но их предшественник претендовал на компенсацию в несколько десятков миллионов долларов, а бесконечные судебные разбирательства тормозили все процессы. В 2017-м на помощь пришел «Фламенго», который оплатил все долги, нанял рабочих для проведения ремонтных работ и всего через две недели собрал 70 тысяч зрителей на матч Кубка Либертадорес против аргентинского «Сан-Лоренсо». Теперь «Фла» содержит главный стадион Бразилии вместе со своим самым принципиальным соперником — «Флуминенсе».

Рекордные трансферы и заслуженные ветераны

Секрет финансового благополучия красно-черных — в грамотном менеджменте и толковой организации футбольного хозяйства. Во-первых, клуб развивает своих молодых игроков и продает футболистов за серьезные деньги. Только за последние полтора года «Фла» отправил в «Реал» Винисиуса Жуниора (45 миллионов евро) и Рейниера (30 миллионов), Лукас Пакета (35 миллионов) и Лео Дуарте (11 миллионов) стали футболистами «Милана», а Жеан Лукас (8 миллионов) отправился в «Лион».

Уже эта великолепная пятерка принесла клубу сумму, которой хватит, чтобы собрать топовую по меркам Южной Америки новую команду. Но, естественно, «Фла» не швыряется деньгами направо и налево. Напротив, клуб доводит до ума молодежь и точечно усиливает состав. Например, возвращая на родину приближающихся к пенсии звезд, как случилось с Диегу, Рафиньей и Филипе Луисом. Все они пришли свободными агентами.

Кроме того, мастерски используются арендные соглашения с футболистами, чей уровень не вызывает сомнений, но их карьера в Европе немного застопорилась. Так «Фла» пригласил Жерсона («Рома»), выкупленного позже у «Манчестер Сити» и сейчас отправившегося в «Арсенал» испанца Пабло Мари, Тиагу Майю («Лилль»), Педро Рошу («Спартак») и главный бриллиант своей сокровищницы — Габриэла Барбозу.

Недавно проведший фантастический сезон бомбардир был приобретен у «Интера» за рекордные для клуба 17 миллионов евро. Первым же планку поднял Витинью, покупка которого у ЦСКА обошлась в 11 миллионов. То достижение, впрочем, продержалось до смены президента и начала формирования золотого состава. 15 миллионов отдали за еще одну ключевую фигуру — уругвайца Де Аррсакаэту. По пять — за третьего героя атаки 2019 года Бруну Энрике и долго находившегося на прицеле «Зенита» защитника Родригу Кайю.

Право дирижировать этим звездным оркестром доверили португальцу Жорже Жезушу, который превратил «Фламенго» в настоящую машину. Под началом бывшего наставника «Спортинга» и «Бенфики» красно-черные стали самой европейской командой Южной Америки и играли на нетипичных для Нового Света скоростях. Как результат — выигранный с большим отрывом чемпионат Бразилии и первый со времен Зико триумф в Кубке Либертадорес, где действовавший обладатель трофея «Ривер Плейт» в почти выигранном финале был нокаутирован дублем Габриэла Барбозы на последних минутах основного времени (2:1).

Пятно на репутации

Сейчас на горизонте просто не видно команды, которая может конкурировать с «Фламенго» как внутри страны, так и в континентальных турнирах. У красно-черных мощнейший состав, отличный тренер, сумасшедшая популярность и самый выгодный в Бразилии телевизионный контракт. Но и на солнце есть пятна, которые портят идеальный образ. Речь о страшной трагедии, случившейся в феврале прошлого года.