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12:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Промес пропустит несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Нападающий «Аякса» Куинси Промес выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, полученной в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ, сообщается на сайте амстердамского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Воскресная встреча завершилась домашней победой «Аякса» со счетом 1:0. После матча у 28-летнего Промеса, который стал автором победного гола, диагностирована травма подколенного сухожилия.

Кроме того, повреждения в игре с ПСВ также получили защитник Джоэл Велтман и нападающий Райан Бабел.

Экс-игрок московского «Спартака» Промес в текущем сезоне провел за «Аякс» 24 матча, забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.

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