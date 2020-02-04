Промес пропустит несколько недель из-за травмы

Источник: AP 2020

Воскресная встреча завершилась домашней победой «Аякса» со счетом 1:0. После матча у 28-летнего Промеса, который стал автором победного гола, диагностирована травма подколенного сухожилия.

Кроме того, повреждения в игре с ПСВ также получили защитник Джоэл Велтман и нападающий Райан Бабел.