Клопп встал на защиту Салаха

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Форварда сборной Египта обвинили в том, что он слишком часто брал игру на себя и не отдавал передачи на партнёров по команде, когда они находились в выгодных положениях, чтобы забить гол.

«Мохамед никогда не был эгоистом или даже более эгоистичным, чем следовало бы. Он может ударить, когда находится в правильной и выгодной позиции. Мы видели от него голы, когда он проходил четырёх соперников и загонял мяч в сетку.