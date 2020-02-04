Покинувший «Тобол» вратарь сборной может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ

К 25-летнему голкиперу интерес проявляет «Кайсар».

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Кызылординцы неслучайно стремятся укрепить вратарскую позицию, поскольку в этом сезоне им предстоит играть в квалификации Лиги Европы, куда они отобрались благодаря победе в финале Кубка страны над «Атырау» (2:1).

Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию в конце января. В сезоне КПЛ-2019 экс-вратарь немецкого «Айнтрахта» провел 31 матч и пропустил 22 мяча.

Им также интересуются клубы из Бельгии и Турции. При этом у него сорвался трансфер в клуб РПЛ «Крылья Советов».