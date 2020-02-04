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18:27 (мск), источник: Vesti.kz

Покинувший «Тобол» вратарь сборной может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ

Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев после ухода из костанайского «Тобола» близок к переходу в другой клуб КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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К 25-летнему голкиперу интерес проявляет «Кайсар».

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Кызылординцы неслучайно стремятся укрепить вратарскую позицию, поскольку в этом сезоне им предстоит играть в квалификации Лиги Европы, куда они отобрались благодаря победе в финале Кубка страны над «Атырау» (2:1).

Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию в конце января. В сезоне КПЛ-2019 экс-вратарь немецкого «Айнтрахта» провел 31 матч и пропустил 22 мяча.

Им также интересуются клубы из Бельгии и Турции. При этом у него сорвался трансфер в клуб РПЛ «Крылья Советов».

Отметим, что в межсезонье расположение костанайцев также покинули Жасур Нарзикулов, Асланбек Какимов, Григорий Сартаков, Бауыржан Турысбек, Фернандер Кассай, Виктор Дмитренко, Артурас Жулпа.

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