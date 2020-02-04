Покинувший «Тобол» вратарь сборной может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев после ухода из костанайского «Тобола» близок к переходу в другой клуб КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Вратарь сборной Азербайджана Эмиль Балаев после ухода из костанайского «Тобола» близок к переходу в другой клуб КПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
К 25-летнему голкиперу интерес проявляет «Кайсар».
Кызылординцы неслучайно стремятся укрепить вратарскую позицию, поскольку в этом сезоне им предстоит играть в квалификации Лиги Европы, куда они отобрались благодаря победе в финале Кубка страны над «Атырау» (2:1).
Балаев и «Тобол» расторгли контракт по обоюдному согласию в конце января. В сезоне КПЛ-2019
Им также интересуются клубы из Бельгии и Турции. При этом у него сорвался трансфер в клуб РПЛ «Крылья Советов».
Отметим, что в межсезонье расположение костанайцев также покинули Жасур Нарзикулов, Асланбек Какимов, Григорий Сартаков, Бауыржан Турысбек, Фернандер Кассай, Виктор Дмитренко, Артурас Жулпа.