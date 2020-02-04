Смолов назвал главную проблему российских футболистов

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Смолов посчитал, что многие отечественные игроки не могут выучить английский язык и боятся уезжать из России. Он отметил, что иностранный язык необходим для выступления на высоком уровне за рубежом. Форвард также поблагодарил руководство «Сельты» за оказанное доверие.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице чемпионата Испании.