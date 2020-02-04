Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:05
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.02
Сампдория
Наполи
24
Футбол. Зарубежный
5.02
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
5.02
Тулуза
Страсбур
Все события
Фоторепортажи
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
9Погиб Коби Брайант
18:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Смолов назвал главную проблему российских футболистов

Нападающий испанской «Сельты» Федор Смолов в прямой трансляции Instagram команды назвал главную проблему российских футболистов.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Смолов посчитал, что многие отечественные игроки не могут выучить английский язык и боятся уезжать из России. Он отметил, что иностранный язык необходим для выступления на высоком уровне за рубежом. Форвард также поблагодарил руководство «Сельты» за оказанное доверие.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает предпоследнее 19-е место в таблице чемпионата Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Форвард уже выступал за европейские клубы: в 2010-м он находился в аренде у голландского «Фейеноорда».

Читайте также
Сельта
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Девушка поразила пользователей сети пародиями на фото знаменитостей
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Карантин. Какие соревнования отменили из-за коронавируса
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
Медведева рассказала правду о пристрастии фигуристов к алкоголю
Глава «Локо»: Перед Семиным ставилась задача попасть в пятерку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь