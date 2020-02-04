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19:22 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб первой лиги переманил экс-вратаря «Кайрата» у участника Лиги Европы

Вратарь «Актобе» Рамиль Нурмухаметов присоединился к «Атырау» на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. 32-летний футболист проходил просмотр в шымкентском «Ордабасы», однако «нефтяники» решили переманить голкипера.

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В ближайшее время в клуб из Шымкента может перейти вратарь «Кайрата» Владимир Плотников, который будет претендовать на роль первого номера.

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Также в команде есть местный воспитанник — Бекхан Шайзада.

Отметим, что в текущем году «Ордабасы» выступит в квалификации Лиги Европы, в то время как «Атырау» вылетел из КПЛ и сыграет в первой лиге.

Нурмухаметов является воспитанником таразской школы футбола. Помимо родного клуба выступал в «Кайрате», «Кайсаре», «Атырау» и «Ордабасы». В минувшем сезоне КПЛ голкипер провел за «Актобе» 14 матчей, однако решил не оставаться в этом клубе после ухода с поста генерального директора Самата Смакова.

Добавим, что среди казахстанских болельщиков Нурмухаметова называют МакГрегором за внешнее сходство со знаменитым ирландским бойцом.

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