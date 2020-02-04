В Португалии прокомментировали интерес Боранбаева к покупке клуба и шансы на подписание казахстанцев

— Я действительно встречался с Кайратом Советаевичем, — сказал Тостиков. — Но мы не обсуждали вопрос покупки «Лейрии» — тема встречи носила больше консультационный характер. Как я понимаю, Кайрат Советаевич собирал информацию о том, что происходит внутри португальского футбола для дальнейшей оценки привлекательности этого региона.

— Я уверен, что в Казахстане очень много талантливых ребят, которые могли бы играть в Европе, в том числе и в «Лейрии». Думаю, что казахские клубы должны пытаться налаживать связи с клубами из Европы, выезжать на международные семинары, пытаться представлять свой клуб и игроков. В том числе они должны стараться делать так, чтобы как можно больше игр попадало на такие площадки как Wyscout, Instat и даже YouTube. Возьмите за пример Сербию — маленькая страна, но сербы играют в топ-командах по всему миру благодаря активной работе клубов и агентов. Думаю, что это абсолютно достижимая задача и для клубов из Казахстана.