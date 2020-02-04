Гол Йоветича принес «Монако» победу над «Анже»
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты «Монако» на своем поле обыграли «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты «Монако» на своем поле обыграли «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции.
Игра завершилась победой «Монако» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте Стеван Йоветич. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле всю игру.
В параллельном матче «Лилль» на своем поле оказался сильнее «Ренна» — 1:0.
|Роберт Морено
|Стефан Мулен
|Стеван Йоветич
|18′
|40
|Бенжамен Леком
|30
|Даниэль Петкович
|12
|Рубен Агилар
|29
|Венсан Мансо
|2
|Фоде Балло-Туре
|3
|Сулейман Думбья
|3
|Гильермо Марипан
|4
|Матео Павлович
83′
|25
|Камиль Глик
|8
|Исмаэль Траоре
55′
|8
|Адриэн Силва
73′
|20
|Сада Тиуб
|17
|Александр Головин
|10
|Анжело Фюльжини
|9
|Виссам Бен Йеддер
|18
|Батист Сантамария
|4
|Сеск Фабрегас
58′
|15
|Пьеррик Капель
77′
|24
|Орельен Тшуамени
79′
|21
|Казимир Нинга
|22
|Юссуф Фофана
90′
|23
|Антонин Бобишон
61′
|39
|Беньямин Хенрикс
|27
|Матиас Перейра Лаж
|10
|Стеван Йоветич
71′
|7
|Рашид Алиуи
67′
|14
|Кейта Бальде
|19
|Стефан Баокен
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|13
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Жереми Стина(Франция)