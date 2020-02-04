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23:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Йоветича принес «Монако» победу над «Анже»

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты «Монако» на своем поле обыграли «Анже» в матче 23-го тура чемпионата Франции.

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Источник: Reuters

Игра завершилась победой «Монако» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил на 18-й минуте Стеван Йоветич. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле всю игру.

В параллельном матче «Лилль» на своем поле оказался сильнее «Ренна» — 1:0.

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Монако
1:0
Первый тайм: 1:0
Анже
Футбол, Франция, Тур 234.02.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Stade Louis II
Главные тренеры
Роберт МореноСтефан Мулен
Голы
Стеван Йоветич18′
Составы команд
40Бенжамен Леком
30Даниэль Петкович
12Рубен Агилар
29Венсан Мансо
2Фоде Балло-Туре
3Сулейман Думбья
3Гильермо Марипан
4Матео Павлович
83′
25Камиль Глик
8Исмаэль Траоре
55′
8Адриэн Силва
73′
20Сада Тиуб
17Александр Головин
10Анжело Фюльжини
9Виссам Бен Йеддер
18Батист Сантамария
4Сеск Фабрегас
58′
15Пьеррик Капель
77′
24Орельен Тшуамени
79′
21Казимир Нинга
22Юссуф Фофана
90′
23Антонин Бобишон
61′
39Беньямин Хенрикс
27Матиас Перейра Лаж
10Стеван Йоветич
71′
7Рашид Алиуи
67′
14Кейта Бальде
19Стефан Баокен
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)16
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
13Фолы8
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЖереми Стина(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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