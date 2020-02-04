Франкфуртский «Айнтрахт» вышел в ¼ финала Кубка Германии

Игра завершилась победой «Айнтрахта» со счетом 3:1. Дубль в составе победителей сделал Филип Костич (51-я и 95-я минуты), еще один гол забил Андре Силва (17, с пенальти). У «Лейпцига» отличился Даниэль Ольмо (69).