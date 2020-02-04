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23:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франкфуртский «Айнтрахт» вышел в ¼ финала Кубка Германии

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Футболисты франкфуртского «Айнтрахта» на своем поле обыграли «Лейпциг» и вышли в четвертьфинал Кубка Германии.

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Источник: Reuters

Игра завершилась победой «Айнтрахта» со счетом 3:1. Дубль в составе победителей сделал Филип Костич (51-я и 95-я минуты), еще один гол забил Андре Силва (17, с пенальти). У «Лейпцига» отличился Даниэль Ольмо (69).

В другом матче 1/8 финала «Фортуна» (Дюссельдорф) на выезде разгромила «Кайзерслаутерн» — 5:2.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Германии состоится 9 февраля.

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