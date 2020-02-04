Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
ПСЖ
02
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако
Анже
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Лилль
Ренн
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
Все события
Фоторепортажи
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
23Пушкин и витязи, елка и драники. Звезды КХЛ в Москве
4 февраля, источник: Спорт РИА Новости

«Барселона» подписала контракт с 18-летним футболистом

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Барселона» подписала контракт с аргентинским защитником Сантьяго Рамосом Минго, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Наверх

Рамос Минго будет выступать за вторую команду «Барселоны». Сумма отступных, указанная в соглашении с 18-летним футболистом, составляет 60 миллионов евро. Заинтересованный в Рамосе Минго клуб заплатит 100 миллионов евро, если защитник будет заигран за основную команду «сине-гранатовых». Контракт рассчитан на три сезона с опцией продления еще на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Рамос Минго выступал за молодежную команду аргентинского клуба «Бока Хуниорс».

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В инстаграмме этой красотки-серфингистки есть, на что посмотреть
Королева фитнеса и обладательница лучшей пятой точки в России
От «Локомотива» до «Марселя»: где продолжит карьеру Кокорин
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
К хоккею будущего. Сборная России представлена перед Евротуром
Смолов назвал главную проблему российских футболистов
Лидер сильнее чемпиона. «Эфес» победил ЦСКА в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь