«Барселона» подписала контракт с 18-летним футболистом
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Барселона» подписала контракт с аргентинским защитником Сантьяго Рамосом Минго, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Барселона» подписала контракт с аргентинским защитником Сантьяго Рамосом Минго, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Рамос Минго будет выступать за вторую команду «Барселоны». Сумма отступных, указанная в соглашении с 18-летним футболистом, составляет 60 миллионов евро. Заинтересованный в Рамосе Минго клуб заплатит 100 миллионов евро, если защитник будет заигран за основную команду «сине-гранатовых». Контракт рассчитан на три сезона с опцией продления еще на два года.
Ранее Рамос Минго выступал за молодежную команду аргентинского клуба «Бока Хуниорс».