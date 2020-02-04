«Барселона» подписала контракт с 18-летним футболистом

Рамос Минго будет выступать за вторую команду «Барселоны». Сумма отступных, указанная в соглашении с 18-летним футболистом, составляет 60 миллионов евро. Заинтересованный в Рамосе Минго клуб заплатит 100 миллионов евро, если защитник будет заигран за основную команду «сине-гранатовых». Контракт рассчитан на три сезона с опцией продления еще на два года.