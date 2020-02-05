«Ушел из ЦСКА, чтобы стать счастливее». Бибрас Натхо — о поиске себя после восьми лет в России
Иногда нужно
Иногда нужно
Бибрас рассказал Sport24, как нашел новую мотивацию и снова стал счастливым. А заодно объяснил, почему, придя в «Партизан», стал исполнять пенальти вместо друга Зорана Тошича.
— Я скучал по матчам с российскими командами, — признался Натхо в начале разговора. — На этом турнире собраны хорошие клубы, это классно для нашей подготовки. Конечно, играть с русскими — особое чувство. Восемь лет моей карьеры прошли у вас.
— Этим летом вы могли вернуться в Россию, если бы снизили пожелания по зарплате…
— Объясню: перед тем, как уйти из ЦСКА, я получил предложение по новому контракту. Но чувствовал, что моей семье нужно
Время в Греции получилось не таким хорошим, и я был открыт к вариантам в России, разговаривал с несколькими клубами. Ничем особенным это не закончилось. Но, может быть, все впереди.
— Может быть, не стоило спешить с отъездом?
— Нет, не думаю.
— Что не получилось в «Олимпиакосе»?
— Иногда я делаю ошибки, верю не тем людям. Я не разговаривал с тренером до перехода, не знал, чего он хочет. Доверял словам других людей в клубе. То же самое было и у Лодыгина — в «Олимпиакосе» он почти не играл.
Хотя он хороший вратарь. Нам нравилось общаться друг с другом, но сама ситуация не устраивала.
— В вашей армейской карьере тоже был момент, когда вы не попадали в основу. Как справлялись с этим?
— Это был странный момент. Слуцкий стал работать в сборной, ему нужно было думать о национальной команде. Для меня это было не лучшее время. Дзагоев перешел с левого фланга на мою позицию. Но ничего — такие иногда вещи случаются, и не все зависит от твоего уровня. Но, честно, я об этом уже забыл. На финише сезона я вернулся в состав, и мы стали чемпионами.
— Часто вспоминаете с Тошичем время в ЦСКА?
— Конечно! Мы играли вместе три года, становились чемпионами выходили в Лигу чемпионов. Это один из лучших моментов в карьере. И здорово, что мы снова играем за одну команду. Зоран — важная причина, почему я в «Партизане». Можно сказать, он вышел на меня.
— Тошич жаловался, что вы отобрали у меня право бить пенальти.
— Перед тем, как я пришел в команду, он написал мне: «Обещаю, отдам тебе все штрафные и пенальти!"Ладно, шучу. Если он захочет пробить, я дам ему такую возможность. Но вообще это решение тренера, что я могу сделать? Если я промахнусь — это будет его ошибка.
— Новое поколение ЦСКА вас больше радует или огорчает?
— Я все еще слежу за командой — может быть, не в прямом эфире, но знаю результаты и по возможности стараюсь смотреть. Когда я уходил, со мной ушли братья Березуцкие, Понтус,
Вообще, мне кажется, что ЦСКА — один из лучших вариантов для молодых игроков. Там они получают свободу и могут наслаждаться футболом без лишнего давления. Посмотрите на карьеру Дзагоева, братьев, Акинфеева, Головина… Теперь у них есть Чалов.
Они растут, и клуб знает, как работать с молодыми.
— Ваше самое яркое воспоминание о России?
— Конечно, это чемпионский титул. А для меня лично — гостевая победа над «Манчестер Сити». Я тогда сделал две передачи.
— Следили за карьерой Слуцкого в Европе?
— Конечно! Особенно в Голландии — у него играл мой друг по сборной Израиля (Эли Даса. — Sport24). Я и сам общался со Слуцким. Для него это был хороший опыт. Хотя, может быть, результат не так хорош.
— Не обидно, что он
— Да нет, «Рубин» — тоже интересный вариант. Как и Слуцкий для Казани. Думаю, они принесут друг другу успех.
— Ваш двоюродный брат Амир Натхо
— Мы с ним на связи. Он талантлив и может иметь лучшую карьеру. Но иногда тебе нужна удача. Нужен правильный клуб. Я в него верю, он все еще молод. Надеюсь, он покажет свой уровень.
Ярослав Кулемин