«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании
В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» принимала «Валенсию».
В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» принимала «Валенсию».
Встреча состоялась на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Гранада» открыла счёт в матче на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Под самый перерыв нападающий «Валенсии» Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.
Таким образом, «Гранада» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Валенсия» завершила участие в турнире.