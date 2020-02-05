Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Бордо
Футбол. Зарубежный
4.02
Нант
ПСЖ
12
Футбол. Зарубежный
4.02
Монако
Анже
10
Футбол. Зарубежный
4.02
Лилль
Ренн
10
Все события
Фоторепортажи
9Джокович выиграл Australian Open
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании

В четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» принимала «Валенсию».

Наверх

Встреча состоялась на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Гранада» открыла счёт в матче на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Под самый перерыв нападающий «Валенсии» Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».

Таким образом, «Гранада» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Валенсия» завершила участие в турнире.

Читайте также
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гранада
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Великолепная красотка - жена футболиста "Зенита"!
Овечкин сделал хет-трик за 5 минут и спас «Вашингтон» от позора
Федун считает, что деньги волнуют только два клуба РПЛ
Золото и евровесна для «Локо». Что стоит за словами главы клуба
CAS рассмотрит дела Зайцевой, Романовой и Вилухиной в марте
Самый юный состав «Ливерпуля» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
19-летний игрок «Боруссии» установил еще один рекорд Бундеслиги
Бибрас Натхо: Ушел из ЦСКА, чтобы стать счастливее
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь