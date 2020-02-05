«Валенсия» без Черышева проиграла «Гранаде» в четвертьфинале Кубка Испании

Встреча состоялась на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Гранада» открыла счёт в матче на 3-й минуте благодаря точному удару Роберто Сольдадо. Под самый перерыв нападающий «Валенсии» Родриго сравнял счёт. Уже в компенсированное время к матчу арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал Сольдадо, оформив дубль.

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев не принимал участия в этой встрече из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой».