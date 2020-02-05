«Дерби» с Руни вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где сыграет с «Манчестер Юнайтед»
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Встреча прошла на стадионе «Прайд Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
В составе победителей отличились Андре Уисдом, Дуэйн Холмс, Джек Мэрриот и Уэйн Руни. За «Нортгемптон» забили Ники Адамс и Сэм Хоскинс.
За выход в четвертьфинал Кубка Англии «Дерби» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Напомним, нападающий «Дерби» Уэйн Руни с 2004 по 2017 год защищал цвета «красных дьяволов».
Матч 1/8 Кубка Англии между «Дерби» и «Манчестер Юнайтед» состоится 5 марта, игра начнётся в 22:45 мск.