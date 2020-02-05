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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.

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Источник: Reuters

По данным источника, Погба уведомил партнёров по команде о своём желании покинуть клуб. При этом футболисты «Манчестер Юнайтед» также выступили за то, чтобы француз ушёл из команды. Футболисты считают, что мысли Погба уже не с «МЮ», что негативным образом влияет на настрой команды. Однако французский форвард продолжает оставаться важной персоной в раздевалке «красных дьяволов».

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в 7 матчах английской Премьер-лиги француз отдал 2 результативные передачи. В январе французский футболист перенёс операцию на лодыжке и теперь проходит курс реабилитации.

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