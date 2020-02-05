Источник: Футболисты «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба хочет покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Manchester Evening News.
По данным источника, Погба уведомил партнёров по команде о своём желании покинуть клуб. При этом футболисты «Манчестер Юнайтед» также выступили за то, чтобы француз ушёл из команды. Футболисты считают, что мысли Погба уже не с «МЮ», что негативным образом влияет на настрой команды. Однако французский форвард продолжает оставаться важной персоной в раздевалке «красных дьяволов».
Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в 7 матчах английской