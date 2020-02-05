Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10:38 (мск), источник: Vesti.kz

Участник Лиги Европы от Казахстана подписал лучшего бомбардира европейского чемпионата

Нападающий сборной Мозамбика по футболу Режиналдо подписал контракт с кызылординским «Кайсаром», сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

«Режиналдо хорошо проявил себя во время первых сборов волков. 2019 год игрок провел в “Шахтере”, где был одним из ключевых футболистов атакующей линии, чем и приглянулся наставнику “Кайсара” Стойчо Младенову», — говорится в сообщении «волков».

Режиналдо перешел в карагандинский «Шахтер» в июле 2019 года. В 14 матчах казахстанской премьер-лиги он забил три гола.

До перехода в карагандинский клуб форвард забил 20 голов в 43 матчах во всех турнирах за «Кукеси». В чемпионате Албании он отличился 13 раз за 33 игр, опередив ближайшего конкурента в гонке бомбардиров на один мяч.

В Албании Режиналдо также играл за «Лячи» и «Люфтетари», забив за три сезона 39 голов (семь с пенальти) в 96 матчах. Также в Европе он выступал за португальские «Санта Клару» и «Насьонал», а карьеру начинал на родине в клубе «Лига Мусульмана». За сборную Мозамбика Режиналдо провел 25 матчей и забил три гола.

Ранее «Кайсар» подписал хорватского форварда Ивана Пешича, который в прошлом сезоне выступал за «Шахтер». В КПЛ-2019 он сыграл без замен все 33 матча, отличившись восемь раз и отдав шесть ассистов.

«Кайсар» по итогам предыдущего сезона стал обладателем Кубка Казахстана и представит страну в Лиге Европы-2020/21.

Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Бывший напарник Это'О близок к переходу в казахстанский клуб
Овечкин сделал хет-трик за 5 минут и спас «Вашингтон» от позора
Месси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»
Ковальчуку свистели, он отомстил и приказал фанатам молчать
Гениальный матч Бобровского в городе, где его ненавидят (видео)
ФИФА отреагировала на новости об отстранении России от ЧМ-2022
19-летний игрок «Боруссии» установил еще один рекорд Бундеслиги
Корейцы обиделись на Роналду, но виноват ли португалец?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь