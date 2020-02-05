Участник Лиги Европы от Казахстана подписал лучшего бомбардира европейского чемпионата

«Режиналдо хорошо проявил себя во время первых сборов волков. 2019 год игрок провел в “Шахтере”, где был одним из ключевых футболистов атакующей линии, чем и приглянулся наставнику “Кайсара” Стойчо Младенову», — говорится в сообщении «волков».

Режиналдо перешел в карагандинский «Шахтер» в июле 2019 года. В 14 матчах казахстанской премьер-лиги он забил три гола.

До перехода в карагандинский клуб форвард забил 20 голов в 43 матчах во всех турнирах за «Кукеси». В чемпионате Албании он отличился 13 раз за 33 игр, опередив ближайшего конкурента в гонке бомбардиров на один мяч.

В Албании Режиналдо также играл за «Лячи» и «Люфтетари», забив за три сезона 39 голов (семь с пенальти) в 96 матчах. Также в Европе он выступал за португальские «Санта Клару» и «Насьонал», а карьеру начинал на родине в клубе «Лига Мусульмана». За сборную Мозамбика Режиналдо провел 25 матчей и забил три гола.

Ранее «Кайсар» подписал хорватского форварда Ивана Пешича, который в прошлом сезоне выступал за «Шахтер». В КПЛ-2019 он сыграл без замен все 33 матча, отличившись восемь раз и отдав шесть ассистов.