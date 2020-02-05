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10:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси вступил в конфликт с руководством «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в Instagram вступил в конфликт со спортивным директором команды Эриком Абидалем.

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Месси отреагировал на слова Абидаля о бывшем главном тренере Эрнесто Вальверде. Тот заявил, что команда критиковала Вальверде и не выкладывалась на полную. Форвард потребовал назвать имена недовольных. «Каждый должен нести ответственность за свои задачи. Люди из спортивного департамента должны, прежде всего, отвечать за управление клубом», — посчитал он.

«Барселона» рассталась с Вальверде 14 января. Решение о расторжении контракта с тренером было принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером сине-гранатовых был назначен Кике Сетьен.

Вальверде возглавил клуб летом 2017 года. Он дважды привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов клуб в сезоне-2017/2018 вылетел в четвертьфинале, уступив итальянской «Роме» по сумме двух встреч (4:1; 0:3). В прошлом сезоне «Барселона» выбыла в полуфинале турнира, проиграв английскому «Ливерпулю» (3:0; 0:4).

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