Корейцы обиделись на Роналду, но виноват ли португалец?

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От любви до ненависти

Прошлым летом на финише традиционного азиатского турне «Ювентус» прилетел в Корею, чтобы провести матч со сборной звезд местного чемпионата. Хотя кто эти звезды в сравнении с самим Криштиану Роналду? Именно ради возможности увидеть португальца местные болельщики раскупили 65 тысяч билетов менее чем за три минуты. Они верили рекламе, в которой образ туринской «семерки» был едва ли не ключевым моментом.

Вот только в данной поездке все с самого начала пошло наперекосяк. Сначала самолет с «Ювентусом» на борту прилетел в Страну утренней свежести с часовым опозданием. Затем фанаты не увидели Роналду на автограф-сессии, так как он остался в отеле отдыхать. А в связи со сдвигом другого сопутствующего мероприятия болельщикам пришлось ждать начала матча в течение часа.

Многие зрители пришли на стадион в футболках Криштиану, причем с формой «Юве» соседствовала экипировка сборной Португалии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Но время шло, а предполагаемый герой вечера даже не поднимался со скамейки, и некоторые на трибунах принялись скандировать фамилию вечного соперника Роналду — Лео Месси.

Довольным в итоге остался только забивший один из голов хозяев бразилец Чезинью. Взятие ворот он отметил в стиле Криштиану, на что тот лишь усмехнулся. Но внимание звезды футболист привлек, они пообщались под трибунами, и, в конце концов, после завершившегося со счетом 3:3 матча Чезинью досталась футболка португальца.

Взаимные обвинения

Дальше начались поиски виновных. Руководство K-лиги и организаторы игры опубликовали ноту протеста в адрес «Ювентуса», который нарушил контрактные обязательства. Если верить первоначальной информации, Роналду должен был провести на поле минимум 45 минут, а единственной причиной не делать этого являлась травма, о которой требовалось известить заранее.

Представитель принимающий стороны в телевизионном интервью сообщил, что по ходу матча общался с вице-президентом «Старой синьоры» Павлом Недведом. В ответ чех якобы заявил, что и сам был бы рад увидеть Роналду, но тот не хочет выходить на поле. Официальный же комментарий с итальянской стороны дал первый человек в «Ювентусе» — Андреа Аньелли. Согласно его заявлению, всего через два дня после игры с «Миланом» врачи туринской команды рекомендовали португальцу не выходить на поле из-за мышечных проблем.

Кроме того, туринцы раскритиковали организацию матча. А позднее в прессу попало письмо, которое Аньелли отправил главе корейского футбола. «Я не могу принять ваших обвинений, — цитировало послание Reuters. — Мы не вели себя, как вы выразились, неуважительно, безответственно и высокомерно. Мы всегда уважаем и соперника, и его болельщиков. У нас не было в планах нанести удар по репутации корейского футбола"/

Тем не менее, это не могло утешить болельщиков, которые подали иск к занимавшейся организацией матча компании The Fasta. Пострадавшие требовали возместить стоимость билетов и компенсировать моральный ущерб. В пересчете на доллары каждый иск оценивался в 900 долларов, и первым зафиксировали два обращения. Но, естественно, юристы мгновенно пересчитали число посетивших стадион в Сеуле зрителей, и заявили: в случае обращений всех болельщиков, организаторы могут расстаться с суммой в 54 миллиона долларов.

Моральные страдания

И вот суд наконец-то вынес вердикт по двум первым искам. Подавшие их получат сумму, эквивалентную 252 долларам, а часть ее — это компенсация за «душевные страдания». Впрочем, как заявили участвовавшие в процессе юристы, они представляют интересы еще 87 любителей футбола. И, возможно, последует продолжение. Дело в том, что сразу после скандала сразу несколько адвокатских контор готовили коллективные иски к компании The Fasta, рассчитывая как на моральную компенсацию, так и на частичный возврат уплаченных за билеты денег.

Кроме того, претензии к организаторам готовилась выставить корейская лига, а сами представители The Fasta грозила судами «Ювентусу». Для начала, правда, им самим пришлось дать объяснения представителям полиции, которые проводили следственные действия с целью понять: действительно ли участие Роналду в игре было обязательным? А один корейский болельщик и вовсе решил задать этот вопрос лично футболисту и в августе прилетел на товарищеский матч «Ювентуса» в Стокгольм. Как сообщало агентство AFP, в отеле фанат пересекся с Криштиану, но тот ничего ему не сказал.

Как бы там ни было, на данный момент решение есть исключительно по претензиям к организаторам, которые, согласно комментарию адвоката пострадавших «ввели болельщиков в заблуждение ради собственной выгоды». Скорее всего, они и выступят в роли козлов отпущения.