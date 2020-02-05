Корейцы обиделись на Роналду, но виноват ли португалец?
Случившийся летом скандал во время азиатского турне «Ювентуса» получил продолжение.
Случившийся летом скандал во время азиатского турне «Ювентуса» получил продолжение.
Прошлым летом на финише традиционного азиатского турне «Ювентус» прилетел в Корею, чтобы провести матч со сборной звезд местного чемпионата. Хотя кто эти звезды в сравнении с самим Криштиану Роналду? Именно ради возможности увидеть португальца местные болельщики раскупили 65 тысяч билетов менее чем за три минуты. Они верили рекламе, в которой образ туринской «семерки» был едва ли не ключевым моментом.
Вот только в данной поездке все с самого начала пошло наперекосяк. Сначала самолет с «Ювентусом» на борту прилетел в Страну утренней свежести с часовым опозданием. Затем фанаты не увидели Роналду на
Многие зрители пришли на стадион в футболках Криштиану, причем с формой «Юве» соседствовала экипировка сборной Португалии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед». Но время шло, а предполагаемый герой вечера даже не поднимался со скамейки, и некоторые на трибунах принялись скандировать фамилию вечного соперника Роналду — Лео Месси.
Довольным в итоге остался только забивший один из голов хозяев бразилец Чезинью. Взятие ворот он отметил в стиле Криштиану, на что тот лишь усмехнулся. Но внимание звезды футболист привлек, они пообщались под трибунами, и, в конце концов, после завершившегося со счетом 3:3 матча Чезинью досталась футболка португальца.
Дальше начались поиски виновных. Руководство
Представитель принимающий стороны в телевизионном интервью сообщил, что по ходу матча общался с
Кроме того, туринцы раскритиковали организацию матча. А позднее в прессу попало письмо, которое Аньелли отправил главе корейского футбола. «Я не могу принять ваших обвинений, — цитировало послание Reuters. — Мы не вели себя, как вы выразились, неуважительно, безответственно и высокомерно. Мы всегда уважаем и соперника, и его болельщиков. У нас не было в планах нанести удар по репутации корейского футбола"/
Тем не менее, это не могло утешить болельщиков, которые подали иск к занимавшейся организацией матча компании The Fasta. Пострадавшие требовали возместить стоимость билетов и компенсировать моральный ущерб. В пересчете на доллары каждый иск оценивался в 900 долларов, и первым зафиксировали два обращения. Но, естественно, юристы мгновенно пересчитали число посетивших стадион в Сеуле зрителей, и заявили: в случае обращений всех болельщиков, организаторы могут расстаться с суммой в 54 миллиона долларов.
И вот суд
Кроме того, претензии к организаторам готовилась выставить корейская лига, а сами представители The Fasta грозила судами «Ювентусу». Для начала, правда, им самим пришлось дать объяснения представителям полиции, которые проводили следственные действия с целью понять: действительно ли участие Роналду в игре было обязательным? А один корейский болельщик и вовсе решил задать этот вопрос лично футболисту и в августе прилетел на товарищеский матч «Ювентуса» в Стокгольм. Как сообщало агентство AFP, в отеле фанат пересекся с Криштиану, но тот ничего ему не сказал.
Как бы там ни было, на данный момент решение есть исключительно по претензиям к организаторам, которые, согласно комментарию адвоката пострадавших «ввели болельщиков в заблуждение ради собственной выгоды». Скорее всего, они и выступят в роли козлов отпущения.
Роналду же за ту историю почти не критикуют. Он ведь теперь настоящий супергерой, который стал героем комикса «Криштиану Роналду Striker Force 7». Первые выпуски уже поступили в продажу, а позднее индийская компания выпустит соответствующий анимационный сериал. Скандал же почти забылся, и в Корее новый образ португальца должен многим понравиться.