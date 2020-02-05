«Кайрат» отправил опального футболиста сборной Казахстана в другой клуб

19-летний форвард находится в расположении карагандинского «Шахтера». Ранее стало известно, что «горняки» просматривают еще двух бывших игроков «Кайрата» — полузащитника Магомеда Парагульгова и нападающего Бауыржана Турысбека.

Напомним, Швырев выступает за главную команду «Кайрата» с 2018 года. В минувшем сезоне он забил два гола и сделал один ассист в десяти матчах КПЛ. Также на его счету 18 игр за «Кайрат-Жастар» с тремя мячами и шестью результативными передачами.

В начале февраля стороны продлили контракт, который рассчитан до конца 2023 года.