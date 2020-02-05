«Кайрат» отправил опального футболиста сборной Казахстана в другой клуб
Нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев, недавно продливший контракт с алматинским клубом, отправился на просмотр в другой клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев, недавно продливший контракт с алматинским клубом, отправился на просмотр в другой клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.
19-летний форвард находится в расположении карагандинского «Шахтера». Ранее стало известно, что «горняки» просматривают еще двух бывших игроков «Кайрата» — полузащитника Магомеда Парагульгова и нападающего Бауыржана Турысбека.
Напомним, Швырев выступает за главную команду «Кайрата» с 2018 года. В минувшем сезоне он забил два гола и сделал один ассист в десяти матчах КПЛ. Также на его счету 18 игр за «Кайрат-Жастар» с тремя мячами и шестью результативными передачами.
В начале февраля стороны продлили контракт, который рассчитан до конца 2023 года.
При этом еще в январе Швырева вместе с одноклубником Рамазаном Оразовым отцепили от первого зарубежного сбора «Кайрата»