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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» отправил опального футболиста сборной Казахстана в другой клуб

Нападающий «Кайрата» Вячеслав Швырев, недавно продливший контракт с алматинским клубом, отправился на просмотр в другой клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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19-летний форвард находится в расположении карагандинского «Шахтера». Ранее стало известно, что «горняки» просматривают еще двух бывших игроков «Кайрата» — полузащитника Магомеда Парагульгова и нападающего Бауыржана Турысбека.

Напомним, Швырев выступает за главную команду «Кайрата» с 2018 года. В минувшем сезоне он забил два гола и сделал один ассист в десяти матчах КПЛ. Также на его счету 18 игр за «Кайрат-Жастар» с тремя мячами и шестью результативными передачами.

В начале февраля стороны продлили контракт, который рассчитан до конца 2023 года.

При этом еще в январе Швырева вместе с одноклубником Рамазаном Оразовым отцепили от первого зарубежного сбора «Кайрата» из-за дисциплинарного нарушения. В октябре по той же причине оба игрока были отчислены из сборной Казахстана.

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