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12:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный футболист современности. Криштиану Роналду исполнилось 35 лет

Сегодня отмечает день рождения форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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14
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Ему исполнилось 35 лет.

Ранее футболист также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Испании, чемпион Италии.

Пять раз он выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза — клубный чемпионат мира, дважды — Суперкубок УЕФА. В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы и победителем Лиги наций. Пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Роналду — лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов (128 голов в 168 матчах). Он становился лучшим бомбардиром в истории ЛЧ рекордные семь раз.

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