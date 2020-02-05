В «Барселоне» опровергли, что Хави получал предложение возглавить клуб

«Официального предложения не было. Если оно есть, пусть он его покажет, потому что я его не видел. На первой встрече Хави слушал. На второй он должен был представить нам свой план. То, что появилось в прессе, относилось, скорее, к политике, чем к спорту. Я не занимаюсь политикой. У Хави нет богатого тренерского опыта. Клуб выбрал Сетьена, мы ему доверяем», — приводит слова Абидаля As.