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13:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Барселоне» опровергли, что Хави получал предложение возглавить клуб

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. «Барселона» официально не предлагала Хави стать главным тренером команды, заявил спортивный директор футбольного клуба Эрик Абидаль.

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Источник: AP 2020

В середине января «Барселона» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде и назначении на пост главного тренера команды Кике Сетьена, который подписал контракт до 30 июня 2022 года. Хави впоследствии заявил, что отклонил предложение «сине-гранатовых» возглавить команду.

«Официального предложения не было. Если оно есть, пусть он его покажет, потому что я его не видел. На первой встрече Хави слушал. На второй он должен был представить нам свой план. То, что появилось в прессе, относилось, скорее, к политике, чем к спорту. Я не занимаюсь политикой. У Хави нет богатого тренерского опыта. Клуб выбрал Сетьена, мы ему доверяем», — приводит слова Абидаля As.

Хави, который является воспитанником «Барселоны» и провел за испанский клуб более 700 матчей, с мая 2019 года возглавляет катарский «Аль-Садд».

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