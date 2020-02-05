Роналду рассказал, до какого возраста намерен играть в футбол

Португальский форвард, который выступает за «Ювентус» с 2018 года, в среду отмечает 35-летие.
«Многое будет зависеть от того, что я чувствую, от моей мотивации, потому что, с точки зрения физических показателей, это никогда не будет проблемой. Я думаю, что могу спокойно играть до 40 лет. Честно говоря, самый важный фактор — психологический, он будет иметь значение. В любом случае, у всего есть начало и конец, поэтому я не буду играть в футбол всю жизнь, но я все еще чувствую в себе силы, чтобы продолжать выигрывать что-то значимое», — приводит Tuttosport слова Роналду.
Роналду в составе «Манчестер Юнайтед» трижды стал чемпионом Англии, в 2008 году выиграл Лигу чемпионов. В составе мадридского «Реала» он четырежды побеждал в Лиге чемпионов, два раза становился чемпионом Испании. Вместе с «Ювентусом» он побеждал в чемпионате и Суперкубке Италии, а с национальной сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций УЕФА. Кроме того, португалец является пятикратным обладателем награды «Золотой мяч».