Футболист «Боруссии» Ройс пропустит около четырех недель из-за травмы
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» полузащитник Марко Ройс выбыл из строя примерно на месяц
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» полузащитник Марко Ройс выбыл из строя примерно на месяц
Ройс получил травму во вторник в матче Кубка Германии с «Вердером» (2:3).
Таким образом, Ройс, вероятно, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен», который состоится 18 февраля в Дортмунде.
В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 12 мячей в 26 матчах за «Боруссию».