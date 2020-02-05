Футболист «Боруссии» Ройс пропустит около четырех недель из-за травмы

Источник: Спорт РИА Новости

Ройс получил травму во вторник в матче Кубка Германии с «Вердером» (2:3).

Таким образом, Ройс, вероятно, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен», который состоится 18 февраля в Дортмунде.