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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист «Боруссии» Ройс пропустит около четырех недель из-за травмы

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Капитан дортмундской «Боруссии» полузащитник Марко Ройс выбыл из строя примерно на месяц из-за мышечной травмы, сообщается в микроблоге немецкого футбольного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ройс получил травму во вторник в матче Кубка Германии с «Вердером» (2:3).

Таким образом, Ройс, вероятно, не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «Пари Сен-Жермен», который состоится 18 февраля в Дортмунде.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 12 мячей в 26 матчах за «Боруссию».

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