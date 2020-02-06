«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
Многолетний лидер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, покинувший клуб зимой, признался, что его ущемляли в лондонской команде. По словам датчанина, в стане «шпор» он был «паршивой овцой».
Многолетний лидер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, покинувший клуб зимой, признался, что его ущемляли в лондонской команде. По словам датчанина, в стане «шпор» он был «паршивой овцой».
Зимний трансфер Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интернационале» стал одним из самых обсуждаемых в футбольном мире. Дело в том, что переход датчанина обошелся итальянскому клубу всего в €20 млн с учетом различных бонусов, в то время как специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в €90 млн.
Столь символическая плата связана с тем, что будущим летом у Эриксена заканчивался контракт с «Тоттенхэмом», который он категорически отказывался продлевать. По одной из версий, причиной тому были завышенные требования игрока по зарплате, по другой — датчанин изначально не собирался оставаться в команде.
Таким образом, руководство «шпор» оказалось заложником ситуации: им оставалось либо удержать игрока в составе до лета и отпустить его бесплатно, либо продать зимой, выручив за него хоть
Уступают по этому показателю эти два игрока только пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который по контракту с «бьянконери» получает €31 млн в год.
Нынешний сезон в Англии сложился для Эриксена, как и для всего «Тоттенхэма», не лучшим образом. Он сумел отличиться только тремя забитыми мячами и тремя ассистами в 25 встречах в Английской
Уже после перехода в «Интер» Эриксен написал трогательное письмо болельщикам «Тоттенхэма», в котором поблагодарил их за оказанную поддержку. При этом спустя некоторое время он вновь публично выступил в прессе, признавшись, что в последние годы чувствовал себя «паршивой овцой».
«Меня обвиняли во многих вещах, называли плохим парнем. Англия последние несколько лет была беспокойной. После сказанного летом, после каждого матча говорили: “Он уходит, а куда он уходит?” Многие говорили об этом. Даже фанаты, которых я видел на улице, говорили мне спасибо и желали удачи. Но я все еще был игроком “Тоттенхэма”. Это было немного странно. В итоге я сыграл 30 матчей, каждый из которых был похож на прощальный», — приводит слова футболиста «Би-би-си».
Датчанин, по данным источника, надеялся, что французский специалист изменит свое решение, но в конечном итоге этого не произошло, и он решился на переезд в Италию, исключив возможность остаться в Англии.
«Ментально я был готов попробовать
Любопытно, что теперь датчанин стал не только одним из самых высокооплачиваемых игроков Серии А, но и самым дорогим футболистом в Италии. Роналду, например, Transfermarkt оценивает лишь в €75 млн, а ближайшего преследователя Пауло Дибалу — в €80 млн.
«Я лично нуждался в новом вызове. Остаться в
Жанна Однозеркина