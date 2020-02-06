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10:42 (мск), источник: Газета.Ру

«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»

Многолетний лидер «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен, покинувший клуб зимой, признался, что его ущемляли в лондонской команде. По словам датчанина, в стане «шпор» он был «паршивой овцой».

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Источник: Reuters

Зимний трансфер Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур» в «Интернационале» стал одним из самых обсуждаемых в футбольном мире. Дело в том, что переход датчанина обошелся итальянскому клубу всего в €20 млн с учетом различных бонусов, в то время как специализированный портал Transfermarkt.de оценивает стоимость хавбека в €90 млн.

Столь символическая плата связана с тем, что будущим летом у Эриксена заканчивался контракт с «Тоттенхэмом», который он категорически отказывался продлевать. По одной из версий, причиной тому были завышенные требования игрока по зарплате, по другой — датчанин изначально не собирался оставаться в команде.

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Таким образом, руководство «шпор» оказалось заложником ситуации: им оставалось либо удержать игрока в составе до лета и отпустить его бесплатно, либо продать зимой, выручив за него хоть какие-то деньги. Эриксен же благодаря трансферу в «Интер» стал вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Италии, разделив эту строчку с защитником «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом — оба они получают по €10 млн за сезон.

Уступают по этому показателю эти два игрока только пятикратному обладателю «Золотого мяча» Криштиану Роналду, который по контракту с «бьянконери» получает €31 млн в год.

27-летний Эриксен являлся футболистом «Тоттенхэма» с 2013 года, когда перебрался в Лондон из «Аякса». За это время он стал лидером «шпор», проведя в составе команды 305 матчей и записав на свой счет 69 голов и 89 результативных передач. При этом в составе «шпор» он так и не сумел выиграть ни одного трофея.

Нынешний сезон в Англии сложился для Эриксена, как и для всего «Тоттенхэма», не лучшим образом. Он сумел отличиться только тремя забитыми мячами и тремя ассистами в 25 встречах в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Лиге чемпионов. Однако боссы «шпор» все равно намеревались его сохранить. По некоторым данным, приглашение на пост главного тренера Жозе Моуринью было мотивировано еще и тем, что португалец мог убедить датчанина и других лидеров команды остаться.

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Уже после перехода в «Интер» Эриксен написал трогательное письмо болельщикам «Тоттенхэма», в котором поблагодарил их за оказанную поддержку. При этом спустя некоторое время он вновь публично выступил в прессе, признавшись, что в последние годы чувствовал себя «паршивой овцой».

«Меня обвиняли во многих вещах, называли плохим парнем. Англия последние несколько лет была беспокойной. После сказанного летом, после каждого матча говорили: “Он уходит, а куда он уходит?” Многие говорили об этом. Даже фанаты, которых я видел на улице, говорили мне спасибо и желали удачи. Но я все еще был игроком “Тоттенхэма”. Это было немного странно. В итоге я сыграл 30 матчей, каждый из которых был похож на прощальный», — приводит слова футболиста «Би-би-си».

Вариант с «Интером», как утверждает AS, у полузащитника был не единственным. Испанское издание написало о том, что Эриксен заключил предварительное соглашение с мадридским «Реалом», переходом куда он грезил долгие годы. Трансфер не состоялся из-за того, что его заблокировал главный тренер «королевского клуба» Зинедин Зидан.

Датчанин, по данным источника, надеялся, что французский специалист изменит свое решение, но в конечном итоге этого не произошло, и он решился на переезд в Италию, исключив возможность остаться в Англии.

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«Ментально я был готов попробовать что-то новое, но чувствовал, что если ничего не получится, я был готов играть дальше и бороться за первое место. Я не изменился в плане игрока. Но я чувствовал, что нахожусь в команде и в то же время нет. Но если бы даже у меня действовал четырехлетний контракт, сезон был бы непростым, особенно после финала Лиги чемпионов. Мой контракт истекал, и я чувствовал себя паршивой овцой. Да, я дал интервью и я был очень честен. Чувствовал, что должно быть так. Не хотел прятаться, как многие игроки. Все разные. Я был честен, хотел все рассказать», — заявил Эриксен.

Любопытно, что теперь датчанин стал не только одним из самых высокооплачиваемых игроков Серии А, но и самым дорогим футболистом в Италии. Роналду, например, Transfermarkt оценивает лишь в €75 млн, а ближайшего преследователя Пауло Дибалу — в €80 млн.

«Я лично нуждался в новом вызове. Остаться в Премьер-лиге было бы простым решением. Но для меня все сводилось к желанию попробовать что-то новое. Как только появился вариант с “Интером”, выбор был простым», — добавил футболист.

Жанна Однозеркина

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