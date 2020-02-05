Конфликт Месси с руководством «Барселоны» получил продолжение

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По информации издания, Бартомеу попытался исправить ситуацию, поговорив с Абидалем и Месси по телефону. Глава команды считает, что увольнение функционера не улучшит ситуацию.

О конфликте Месси и Абидаля стало известно ранее 5 февраля. Отмечалось, что футболист остался недоволен критикой Абидаля в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде.

«Барселона» рассталась с Вальверде 14 января. Решение о расторжении контракта с тренером было принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером сине-гранатовых был назначен Кике Сетьен.