«Окжетпес» подписал сербского форварда

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

Футбольную карьеру Обрадович начал в 2009 году в бельгийском клубе «Эйпен».

За свою футбольную карьеру Марко выступал за такие команды как «РФК Серен» (Бельгия), «Радник» (Босния и Герцеговина), «Актобе», «Енисей» (Россия) и «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь).

В сезоне-2019 форвард провел в составе жодинской команды 21 матч в высшей лиге, в которых записал на свой счет показатели «5+1» по системе «гол+пас».