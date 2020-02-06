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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» подписал сербского форварда

Кокшетауский «Окжетпес» объявил о подписании контракта с 28-летний сербским нападающий Марко Обрадовичем.

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Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца 2020 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Футбольную карьеру Обрадович начал в 2009 году в бельгийском клубе «Эйпен».

За свою футбольную карьеру Марко выступал за такие команды как «РФК Серен» (Бельгия), «Радник» (Босния и Герцеговина), «Актобе», «Енисей» (Россия) и «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь).

В сезоне-2019 форвард провел в составе жодинской команды 21 матч в высшей лиге, в которых записал на свой счет показатели «5+1» по системе «гол+пас».

За «Актобе» 27-летний Обрадович забил два гола и отдал одну голевую передачу в 14 играх КПЛ-2017.

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