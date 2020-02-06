Футболист стоимостью миллион евро предпочел «Тоболу» европейский чемпионат
Футболист сборной Боснии и Герцеговины Горан Закарич продолжит карьеру в «Бораце» (Баня-Лука), передает корреспондент Vesti.kz.
Футболист сборной Боснии и Герцеговины Горан Закарич продолжит карьеру в «Бораце» (Баня-Лука), передает корреспондент Vesti.kz.
Он уже присоединился к новой команде, готовящейся ко второй части сезона в Турции. Контракт рассчитан до конца года.
Ранее игрок заявлял, что имеет предложения от казахстанских клубов. При этом Transfermarkt сообщал, что он заключил соглашение с «Тоболом» на два года. Но, видимо, в последний момент переход сорвался.
В своей карьере 27-летний вингер выступал за боснийские «Широки Бриег», «Зриньски», «Железничар», хорватские «Славен», «Локомотив» из Загреба, сербский «Партизан», румынскую «Крайову».
Также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны, а с 2014 года начал привлекаться в национальную команду, проведя за нее 11 игр.
Рыночная стоимость Закарича, по данным Transfermarkt, составляет миллион евро.