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11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист стоимостью миллион евро предпочел «Тоболу» европейский чемпионат

Футболист сборной Боснии и Герцеговины Горан Закарич продолжит карьеру в «Бораце» (Баня-Лука), передает корреспондент Vesti.kz.

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Он уже присоединился к новой команде, готовящейся ко второй части сезона в Турции. Контракт рассчитан до конца года.

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Ранее игрок заявлял, что имеет предложения от казахстанских клубов. При этом Transfermarkt сообщал, что он заключил соглашение с «Тоболом» на два года. Но, видимо, в последний момент переход сорвался.

В своей карьере 27-летний вингер выступал за боснийские «Широки Бриег», «Зриньски», «Железничар», хорватские «Славен», «Локомотив» из Загреба, сербский «Партизан», румынскую «Крайову».

Также играл за юношескую и молодежную сборные своей страны, а с 2014 года начал привлекаться в национальную команду, проведя за нее 11 игр.

Рыночная стоимость Закарича, по данным Transfermarkt, составляет миллион евро.

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