Криштиану Роналду: В детстве я думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

«Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл. Шестой финал Лиги чемпионов — это возможно. То, что я в “Ювентусе”, дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Роналду.