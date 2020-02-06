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13:02 (мск), источник: Sports.Ru

Криштиану Роналду: В детстве я думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что думал в детстве о своих занятиях в 35 лет.

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«Когда я был маленьким, то думал, что в 35 лет я буду рыбачить на Мадейре. Но не с дорогой удочкой, а с ниткой, намотанной на палец. Мне и в голову не могло прийти, что я буду играть в таких клубах и выиграю то, что я выиграл. Шестой финал Лиги чемпионов — это возможно. То, что я в “Ювентусе”, дает мне еще один шанс на этот титул. Мы знаем, что это сложный турнир, исход которого зависит от многих факторов, но я думаю, что мы можем добиться этого, потому что у нас хорошая команда. Мы будем двигаться шаг за шагом», — сказал Роналду.

Напомним, что вчера Роналду исполнилось 35 лет. Он 5-кратный победитель Лиги чемпионов — португалец взял этот трофей, выступая в «Манчестер Юнайтед», и четыре раза победил, играя в «Реале».

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13:29 (мск)© Ньюстюб
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