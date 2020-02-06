Месси задумался об уходе из «Барселоны»

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По информации издания, Месси разозлен последними событиями вокруг сине-гранатовых и может покинуть клуб в конце сезона.

Также отмечается, что форварда не устраивает интенсивность тренировок нового наставника Кике Сетьена, ведь последние матчи форвард проводил с повреждением.

О конфликте Месси и спортивного директора клуба Эрика Абидаля стало известно 5 февраля. Отмечалось, что футболист остался недоволен критикой Абидаля в адрес бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу попытался уладить конфликт, поговорив с Месси и Абидалем по телефону.