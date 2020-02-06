Избежал тюрьмы, играл со сломанным носом и не отвечал на звонки тренера. «Кайрат» заменил Куата польским «Питбулем»

Источник: РИА "Новости"

Гуральски вырос далеко не в самом благополучном районе города Быдгощ. Поляк без особого энтузиазма вспоминает то время — ему было трудно, улица воспитывала его быть сильным. Он не хочет детализировать истории из детства и школьных времен, говорит, что было много крови. Несколько его друзей до сих пор в тюрьме, один был убит во Франции. Быдгощ — это не то место, где есть перспектива, люди там много работают и мало зарабатывают, именно поэтому отец Яцека вскоре уехал в Англию.

Гуральски признает, если бы не футбол, он оказался бы там же, где его многие друзья — в тюрьме. Жизнь сначала научила его независимости. Родители не водили его на тренировки, он рассчитывал сам на себя.

Гуральски не хотели принимать в футбольную академию из-за роста. Слишком маленький — сказали ему и посоветовали пойти в футзал. Для тогда еще ребенка это был удар, но позже его все-таки заметил другой тренер, и мальчишку взяли в местный клуб «Завиша».

Карьера Яцека развивалась медленно и порой выворачивала на дно. Его отправляли играть за дубль, долго не доверяли, но трудолюбие все-таки сыграло свою роль. Гуральски перешел в «Вислу» из Плоцка и там окреп окончательно.

Спустя четыре года последовало еще одно повышение — в «Ягеллонию». Забавно, что Гуральски не сразу ответил тренеру клуба. «Я не поднимаю трубку с незнакомых номеров, но один и тот же номер настойчиво звонил весь день и пришлось все-таки реагировать», — рассказывал поляк.

В Польше Гуральски называют «Питбуль», «Пиранья», «Грызун». Стальной характер поляка отразился на суровом стиле его игры, например, случалось такое, что он два сезона подряд получал больше десяти желтых карточек. Гуральски не любит эти прозвища и отмечает, что он не самый грубый игрок в мире, хотя бы потому что он никогда не покидал газон после прямой красной карточки.

И есть еще один штрих к дополнению брутального образа Гуральски. Однажды он сломал нос, при этом через несколько дней его команде предстояло сыграть с «Аркой». Гуральски обязали выйти в защитной маске, но он чувствовал дискомфорт в ней, говорил, что тяжело бегать и он плохо видел все пространство поля. В итоге Яцек так и не надел маску на матч и отыграл все 90 минут со сломанным носом. На вопрос, зачем так рисковать, хавбек ответил: «Я хочу показать тренеру, что он всегда может рассчитывать на меня».

В 2016 году Гуральски впервые вызвали в сборную Польши. «Дружище, когда я позвоню своему отцу в Англию и скажу ему об этом, он упадет со стула!» — радостно шутил Яцек.

Первый день в сборной был волнительным. Гуральски из скромной «Ягеллонии» обедал вместе Робертом Левандовски, Гжегожем Крыховяком и Войцехом Щенсны и не знал, что сказать. Но звезды сборной Польши тепло встретили новичка и Гуральски быстро адаптировался в команде. В 2018 году он съездил на чемпионат мира в Россию и отыграл матчи с Колумбией и Японией.

Переход опорного полузащитника в «Кайрат» на родине игрока расценили, как погоню за деньгами. Гуральски не любит говорить про финансы и считает, что это личное дело футболиста.