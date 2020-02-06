Новичок КПЛ расстался со своим воспитанником после смены тренера

23-летний защитник был на хорошем счету у предыдущего главного тренера Али Алиева.

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Но с приходом молдавского специалиста Вячеслава Руснака оказался не нужен родному клубу.

В прошлом сезоне Сергалиев провел 17 игр, тогда как петропавловцы с первого места вышли в КПЛ.

В межсезонье состав команды покинули Карам Султанов, Алдан Балтаев, Ерасыл Сеитканов, Аслан Джанузаков, Павел Кривенцев, Данил Цой, Ерасыл Аманжол, Пиралы Алиев, Эльмар Набиев, Жандар Жангалиев. При этом в ее расположение прибыли Тамаз Цецхладзе, Михаил Платика, Терентий Луцевич, Александр Мокин и Владимир Воменко.