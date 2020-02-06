Новичок КПЛ расстался со своим воспитанником после смены тренера
Вернувшийся в казахстанскую
Вернувшийся в казахстанскую
23-летний защитник был на хорошем счету у предыдущего главного тренера Али Алиева.
Но с приходом молдавского специалиста Вячеслава Руснака оказался не нужен родному клубу.
В прошлом сезоне Сергалиев провел 17 игр, тогда как петропавловцы с первого места вышли в КПЛ.
В межсезонье состав команды покинули Карам Султанов, Алдан Балтаев, Ерасыл Сеитканов, Аслан Джанузаков, Павел Кривенцев, Данил Цой, Ерасыл Аманжол, Пиралы Алиев, Эльмар Набиев, Жандар Жангалиев. При этом в ее расположение прибыли Тамаз Цецхладзе, Михаил Платика, Терентий Луцевич, Александр Мокин и Владимир Воменко.
Кроме того, контракты до конца 2021 года подписаны с казахстанскими игроками Артемом Черединовым и Дмитрием Савченко.