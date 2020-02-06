Футболистом европейской сборной заинтересовались клубы КПЛ
Клубы казахстанской
Клубы казахстанской
Несколько лет назад он считался на родине большим талантом, вот только
Последние сезоны Икауниекс отыграл за латвийский клуб «Лиепая». При этом выступал за юношескую и молодежную сборные Латвии, а в национальную команду привлекается с 2014 года, проведя за нее 26 игр и забив три гола.
С середины января Икауниекс находится в статусе свободного агента, хотя проходит сборы в норвежском «Стремсгодсете». В то же время 24-летним полузащитником заинтересовались команды из Хорватии, Венгрии и Польши. Однако все зависит от того, как у него сложится просмотр в «Стремсгодсете».
Текущая рыночная стоимость Икауниекса, по данным Transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.