Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Брест
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Лион
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Монпелье
Метц
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Ним
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио
Верона
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Сент-Этьен
Марсель
02
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
9Погиб Коби Брайант
14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистом европейской сборной заинтересовались клубы КПЛ

Клубы казахстанской премьер-лиги проявляют интерес к футболисту сборной Латвии Янису Икауниексу, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Несколько лет назад он считался на родине большим талантом, вот только из-за травмы не смог заявить о себе в полной мере. Тем не менее, на счету имеет четыре матча за французский «Метц» в Лиге 1, а также десять игр за греческую «Ларису».

Читайте также
Покинувший «Тобол» вратарь сборной может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ

Последние сезоны Икауниекс отыграл за латвийский клуб «Лиепая». При этом выступал за юношескую и молодежную сборные Латвии, а в национальную команду привлекается с 2014 года, проведя за нее 26 игр и забив три гола.

С середины января Икауниекс находится в статусе свободного агента, хотя проходит сборы в норвежском «Стремсгодсете». В то же время 24-летним полузащитником заинтересовались команды из Хорватии, Венгрии и Польши. Однако все зависит от того, как у него сложится просмотр в «Стремсгодсете».

Текущая рыночная стоимость Икауниекса, по данным Transfermarkt, составляет 450 тысяч евро.

Читайте также
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстанские теннисистки узнали расписание игр с Бельгией за выход в финальную стадию Кубка Федерации
«Спартак» сырой, игры не видно: команда проиграла «Локомотиву»
Хабиб объяснил, почему не считает себя примером для подражания
Американская модель едва не сорвала Супербоул (фото)
Роналду: В детстве думал, что в 35 лет буду рыбачить на Мадейре
Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно
На критику Бучневич ответил отличным матчем и задвинул Панарина
«Был паршивой овцой»: откровения Эриксена о «Тоттенхэме»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь