Футболистом европейской сборной заинтересовались клубы КПЛ

Несколько лет назад он считался на родине большим талантом, вот только из-за травмы не смог заявить о себе в полной мере. Тем не менее, на счету имеет четыре матча за французский «Метц» в Лиге 1, а также десять игр за греческую «Ларису».

Читайте также Покинувший «Тобол» вратарь сборной может продолжить карьеру в другом клубе КПЛ

Последние сезоны Икауниекс отыграл за латвийский клуб «Лиепая». При этом выступал за юношескую и молодежную сборные Латвии, а в национальную команду привлекается с 2014 года, проведя за нее 26 игр и забив три гола.

С середины января Икауниекс находится в статусе свободного агента, хотя проходит сборы в норвежском «Стремсгодсете». В то же время 24-летним полузащитником заинтересовались команды из Хорватии, Венгрии и Польши. Однако все зависит от того, как у него сложится просмотр в «Стремсгодсете».