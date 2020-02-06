Клуб Исламхана может выйти на чистое второе место в чемпионате ОАЭ
Клуб капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» после 15 туров чемпионата ОАЭ делит вторую строчку с «Шарджей» и «Аль-Джазирой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана «Аль-Айн» после 15 туров чемпионата ОАЭ делит вторую строчку с «Шарджей» и «Аль-Джазирой», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Все три команды набрали по 27 очков. При этом «Аль-Айн» провел на один матч меньше.
Завтра, 7 февраля, в 22:15 по времени
В случае победы и неудачи «Аль-Джазиры» в игре с лидирующим «Шабабом Аль-Ахли», у которого 36 баллов, команда казахстанца выйдет на чистое второе место.
О подписании Исламхана «Аль-Айн» объявил 31 января, а 1 февраля он дебютировал за новый клуб.
В матче против «Аль-Васла» казахстанец вышел на замену на 71-й минуте и отметился ассистом.