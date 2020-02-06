Клуб Исламхана может выйти на чистое второе место в чемпионате ОАЭ

Источник: AP 2020

Все три команды набрали по 27 очков. При этом «Аль-Айн» провел на один матч меньше.

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Завтра, 7 февраля, в 22:15 по времени Нур-Султана клуб Исламхана примет «Шарджу».

В случае победы и неудачи «Аль-Джазиры» в игре с лидирующим «Шабабом Аль-Ахли», у которого 36 баллов, команда казахстанца выйдет на чистое второе место.

О подписании Исламхана «Аль-Айн» объявил 31 января, а 1 февраля он дебютировал за новый клуб.