Месси может уйти из «Барселоны». Что об этом известно

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Разбираемся, что произошло и куда может перейти аргентинец.

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Что случилось

Издание Lа Gazzetta dello Sport в четверг сообщило, что Месси может покинуть «Барсу». Причина — капитан команды недоволен происходящим в клубе. По ходу сезона каталонцы уволили главного тренера Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Кике Сетьена.

Аргентинцу не нравится интенсивность тренировок Сетьена, так как последние матчи он провел с повреждением.

По информации COPE, Месси надоело, что за все несет ответственность только он. А главное, Лионель вступил в конфликт через Инстаграм со спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Естественно, на этом фоне мировые СМИ стали бурно обсуждать возможность ухода Месси из «Барсы» и его потенциально новый клуб. Руководство сине-гранатовых ждут тяжелые дни — надо гасить конфликт и информационный пожар.

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Конфликт с Абидалем

Началось все с того, что спортивный директор «Барсы» Эрик Абидаль рассказал подробности увольнения тренера Эрнесто Вальверде, который руководил сине-гранатовыми с 2017—2020 год.

— Нужно быть готовыми ко всему. Мы работали над поиском нового тренера с 2018 года. Собрали всю информацию, но затем Вальверде продлил контракт. Это было решение нашего президента, мы его приняли, но продолжили работу. Все понимали, что дело не столько в результатах, сколько в происходящем внутри клуба. После матча с «Реалом» (0:0) в декабре мы начали работать над уходом Вальверде, — сказал Абидаль в интервью Diario Sport.

Он добавил, что многие игроки были не удовлетворены тренерской работой и выкладывались не до конца.

— Многие игроки были недовольны тренером. Я, как бывший игрок, многие вещи улавливаю. Были также и проблемы с коммуникацией. Я рассказал об этом руководству, и мы приняли решение. Сетьен (новый главный тренер каталонской команды) нам подходит полностью — он любит работать и помогает всегда игрокам. При нем увереннее себя чувствуют и те, кто получает мало игрового времени, — сказал Абидаль.

Реакция Месси

Неожиданно на это интервью очень остро отреагировал всегда спокойный Лионель Месси. Сначала в своем Инстаграме он выложил сториз, где обвел кусок из интервью Абидаля. «Многие игроки не были удовлетворены тренером или работали не так много». А затем выразил свое недовольство.

«Если вы говорите подобное об игроках, то должны называть конкретные имена. Потому что если вы этого не делаете, то порочите всех из нас, а также подпитываете то, что не соответствует действительности. Те, кто отвечает за подобные решения, должны взять на себя ответственность за них. Каждый должен нести ответственность за свои задачи и решения. Игроки отвечают за происходящее на поле. Когда что-то идет не так, как надо, то мы первыми признаем это», — написал Месси в своем Инстаграме.

Это сообщение Месси произвело эффект разорвавшейся бомбы. В СМИ начали писать о том, что Лионель неверно истолковал слова Абидаля, а президент клуба Хозеп Бартомеу настолько удивлен происходящим, что лично решил помирить аргентинца и француза.

Сообщалось также, что Месси и Луис Суарес были единственными игроками, которые защищали Вальверде, и выступали против его отставки.

Реакция Абидаля

Абидаль не стал как-то оправдываться или объясняться. Он лишь подчеркнул — Месси важен для «Барселоны» и клуб уже начал работу над его новым контрактом. Нынешнее соглашение Месси с «Барсой» действует до лета 2021 года.

«Мы работаем над новым контрактом Лионеля. На мой взгляд, стоит заключить более длительное соглашение, а не продлевать его каждый год, — приводит слова Абидаля издание Sport.es. — Месси здесь счастлив, он бьет рекорды и клуб получает от этого максимальную выгоду. Мы уже начали вести переговоры с Месси и президентом клуба».

Уволят ли Абидаля

5 февраля состоялась встреча Абидаля с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу и генеральным директором Оскаром Грау. На ней было принято решение, что 40-летний француз продолжит работу в клубе, несмотря на конфликт с Месси.

Что дальше

Казалось бы, что конфликт не получит продолжения. Однако 6 февраля издание Lа Gazzetta dello Sport сообщило, что Месси надоело «быть священной коровой» и он может покинуть клуб, где провел всю карьеру. Также аргентинцу не по душе, что его постоянно отделяют от других игроков. По информации COPE, Месси не нравится за все нести персональную ответственность.

Куда может перейти Лионель

«ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Интер». Пока в различных источниках возникают именно эти команды.

Как сообщает ESPN, англичане надеются возглавить гонку за аргентинцем, если он решит уйти из «Барсы». У 32-летнего форварда, якобы, есть пункт в контракте, по которому он сможет уйти бесплатно в конце сезона.

По информации Radio 24, Месси намерен получать 50 миллионов евро в год.

В руководстве «Манчестер Сити» работает пара старых знакомых Месси, а тренирует «горожан» Хосеп Гвардьола, хорошо знакомый с аргентинцем по работе в «Барселоне».

Очевидно, что в ближайшие дни мы услышим еще возможные варианты претендентов на Месси. Пока все это выглядит несколько искусственным нагнетанием ситуации. Объективно вероятность ухода Месси из «Барселоны» можно оценить как крайне низкую. Однако кто знает, вдруг мы когда-нибудь увидим его в футболке другого европейского клуба.

Цифры

В 24 матчах текущего сезона Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, 10-кратный победитель чемпионата Испании. По три раза с «Барселоной» он выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины Лионель побеждал на Олимпиаде-2008 и стал вице-чемпионом мира-2014.