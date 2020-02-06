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15:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АПЛ вернется к прежним срокам летнего трансферного окна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клубы английской футбольной премьер-лиги проголосовали за возвращение к прежним срокам летнего трансферного окна, которое теперь, как и ранее, будет закрываться в конце августа — начале сентября, сообщается на официальном сайте турнира.

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Как отмечается в сообщении, такое решение принято на собрании клубов, которое состоялось в четверг. Таким образом, в следующем сезоне летний период дозаявок закончится 1 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сентябре 2017 года премьер-лига приняла решение, согласно которому клубы лишились возможности регистрировать новичков после 17:00 дня, предшествующего матчам первого тура нового сезона чемпионата Англии, который традиционно стартует до 10 августа. Перед началом сезона-2017/18 трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа, спустя почти три недели после матчей первого тура.

Ранее СМИ сообщали, что клубы также планировали рассмотреть два других варианта: «гибридную» модель — оставить запрет на регистрацию внутренних переходов после начала сезона, но разрешить трансферы из других лиг до 31 августа, а также действующую в настоящее время модель.

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