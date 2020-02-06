АПЛ вернется к прежним срокам летнего трансферного окна

Как отмечается в сообщении, такое решение принято на собрании клубов, которое состоялось в четверг. Таким образом, в следующем сезоне летний период дозаявок закончится 1 сентября.

В сентябре 2017 года премьер-лига приняла решение, согласно которому клубы лишились возможности регистрировать новичков после 17:00 дня, предшествующего матчам первого тура нового сезона чемпионата Англии, который традиционно стартует до 10 августа. Перед началом сезона-2017/18 трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа, спустя почти три недели после матчей первого тура.