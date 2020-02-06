АПЛ вернется к прежним срокам летнего трансферного окна
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клубы английской футбольной
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Клубы английской футбольной
Как отмечается в сообщении, такое решение принято на собрании клубов, которое состоялось в четверг. Таким образом, в следующем сезоне летний период дозаявок закончится 1 сентября.
В сентябре 2017 года
Ранее СМИ сообщали, что клубы также планировали рассмотреть два других варианта: «гибридную» модель — оставить запрет на регистрацию внутренних переходов после начала сезона, но разрешить трансферы из других лиг до 31 августа, а также действующую в настоящее время модель.