5 топ-клубов, проспавших зимнее трансферное окно. Даже «ПСЖ» никого не купил
А «Челси», кажется, забыл про отмену трансферного бана.
А «Челси», кажется, забыл про отмену трансферного бана.
Продолжаем подводить итоги закрывшегося зимнего трансферного окна в топ-5 чемпионатах Европы. Ранее мы писали о самых дорогих сделках зимы. Теперь рассказываем о больших клубах, действовавших на трансферном рынке чересчур пассивно, вопреки ожиданиям.
В наш рейтинг попали только те
Брайан Фьябема («Тромсё ИЛ 2» — «Челси-U18»).
В декабре с «Челси» сняли злополучный трансферный бан. Тогда казалось, что лондонский клуб воспользуется возможностью и усилит свой молодой состав опытными игроками. Не раз об этом говорил и Фрэнк Лэмпард. В январе синие активно интересовались Санчо, Иско, Дембеле, Заха, Поупом и даже российским нападающим Фёдором Чаловым, а главными трансферными целями лондонцев были Кавани и Мертенс. Тем не менее ни одного из них синие так и не подписали. «Конечно, мы хотели купить игроков. Мне кажется, я чётко прояснил это за последние несколько недель. Но этого не произошло», — говорил Лэмпард. Единственная сделка, которую «Челси»
Альваро Одриосола («Реал»)
Зимой мюнхенцы следили за Хакими, Ольмо, Лемаром и Зане, но до конкретных предложений дело так и не дошло. В начале января
Янник Карраско («Далянь Ифан»)
В течение всего января «матрасники» отчаянно пытались подписать только Эдинсона Кавани. Сначала «Атлетико» предлагал за форварда 10 млн евро, а затем 15 млн. Тем не менее боссы «ПСЖ» требовали от мадридского клуба все 20 млн евро. В результате стороны так и не договорились, а уругваец остался в Париже. Уже после закрытия трансферного окна президент «Атлетико» Энрике Сересо очень недвусмысленно высказался о сорванной сделке. «Когда-нибудь расскажу, почему не состоялся переход Кавани. Не хочу ни на кого указывать, но, думаю, ситуация с родственниками и агентами — это позор. Мы здесь не для того, чтобы нас грабили или делали
Парижский клуб оказался абсолютно равнодушен к зимнему трансферному окну. Разве что некоторые сомнительные издания порой заявляли о желании французов подписать Кулибали и Шкриньяра. Немного чаще в прессе писали о возможных трансферах клуба на выход. Зимой «ПСЖ» могли покинуть Кавани и Курзава. Однако нападающий и защитник в итоге остались. Таким образом, укомплектованный и боеспособный состав парижан совсем не изменился. Вероятно, в усилении французы нуждались намного меньше остальных
Очевидно, что в январе «Манчестер Сити», как никто в АПЛ, нуждался в центральном защитнике. Лапорт ещё восстанавливался после травмы, а Стоунс всё чаще оказывался на скамейке запасных, поэтому отдуваться за них в обороне приходилось и до сих пор приходится 34-летнему полузащитнику Фернандиньо и очень нестабильному Отаменди. В конце ноября Daily Mail утверждал, что зимой «горожане» раскошелятся на 100 млн евро и приобретут центрбеков, а Sky Sports даже называл конкретные кандидатуры: Джонни Эванса и Чаглара Сёюнджю из «Лестера». Также ходили слухи и о возможных трансферах Деотшанкюля Юпамекано из «Лейпцига» и Рубена Диаша из «Бенфики», но в результате зимой «Манчестер Сити» так и не совершил ни одной сделки.