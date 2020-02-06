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18:31 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Ордабасы» после поражения от российского клуба анонсировал «чистку» состава

Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе после поражения от «Шинника» в интервью пресс-службе клуба заявил, что некоторые игроки не поедут на следующий сбор.

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Шымкентцы в рамках УТС в Турции проиграли клубу из второй по силе лиге России со счетом 0:2.

«На этот матч мы поставили местных игроков. Есть такая потребность, чтобы играли местные футболисты, дали им возможность показать свой уровень. К сожалению, некоторые не соответствуют даже уровню ФНЛ. Так что много им надо работать, чтобы достичь определенного уровня мастерства.

Конечно, эта игра — показатель их уровня, еще раз повторюсь. Мы сделаем выводы, и на следующий сбор некоторые футболисты уже не попадут. Контрольная игра с «Шинником» — показатель готовности футболистов и их уровня, а это самое главное для нас. А основной состав будет играть сегодня вечером с «Зарей», будет очень интересный матч, — отметил Цхададзе.

Отметим, что в стартовом составе «Ордабасы» на матч с «Шинником» вышли Бекзан Шайзада, Ислам Умаров, Канат Аширбай, Нурали Мамирбаев, Омар Нуртаев, Мардан Толебек, Талгат Адырбеков, Самат Шамши, Аслудин Хаджиев, Мадижан Айтбаев и Тохтар Жангылышбай. Во втором тайме на поле появлялись Игорь Трофимец, Багдат Жиенбай и Эльхан Астанов.

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