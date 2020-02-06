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19:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в «Ювентус» за € 140 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, сообщает Tuttosport.

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Источник: Reuters

Как утверждает источник, хавбек может вернуться в «Ювентус», за который француз выступал в период с 2012 по 2016 год. «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в более чем € 140 млн, однако покупка полузащитника Бруну Фернандеша может снизить цену на футболиста. Ранее появилась информация, что футболисты «МЮ» выступили за то, чтобы Погба ушёл из команды. Игроки считают, что мысли француза уже не с клубом и Поль негативным образом влияет на настрой команды.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне в семи матчах английской Премьер-лиги француз отдал две результативные передачи.

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