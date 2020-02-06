«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в «Ювентус» за € 140 млн

Как утверждает источник, хавбек может вернуться в «Ювентус», за который француз выступал в период с 2012 по 2016 год. «Манчестер Юнайтед» оценивает игрока в более чем € 140 млн, однако покупка полузащитника Бруну Фернандеша может снизить цену на футболиста. Ранее появилась информация, что футболисты «МЮ» выступили за то, чтобы Погба ушёл из команды. Игроки считают, что мысли француза уже не с клубом и Поль негативным образом влияет на настрой команды.