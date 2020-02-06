Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»

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По информации источника, Месси желает, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул свой пост. Аргентинец считает, что главным тренером команды должен стать бывший полузащитник каталонцев Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Ранее 6 февраля сообщалось, что Месси задумался об уходе из «Барселоны». Форвард вступил в конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, который раскритиковал бывшего наставника команды Эрнесто Вальверде. Также капитан недоволен интенсивностью тренировок нового тренера Кике Сетьена. Известно, что последние несколько недель Месси играет через боль, которая может быть спровоцирована именно изменениями в тренировочном процессе.