Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Брест
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Лион
Амьен
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Монпелье
Метц
11
Футбол. Зарубежный
5.02
Ним
Дижон
20
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио
Верона
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Сент-Этьен
Марсель
02
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
9Джокович выиграл Australian Open
19:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в каталонском клубе произошли масштабные изменения. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте El Chiringuito TV.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

По информации источника, Месси желает, чтобы нынешний президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу покинул свой пост. Аргентинец считает, что главным тренером команды должен стать бывший полузащитник каталонцев Хави, который сейчас возглавляет катарский «Аль-Садд».

Фоторепортаж
Месси в шестой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Ранее 6 февраля сообщалось, что Месси задумался об уходе из «Барселоны». Форвард вступил в конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем, который раскритиковал бывшего наставника команды Эрнесто Вальверде. Также капитан недоволен интенсивностью тренировок нового тренера Кике Сетьена. Известно, что последние несколько недель Месси играет через боль, которая может быть спровоцирована именно изменениями в тренировочном процессе.

Месси — лучший бомбардир и ассистент чемпионата Испании в этом сезоне. На его счету 14 голов и восемь передач в 17 матчах. Аргентинец является шестикратным обладателем «Золотого мяча». Вместе с «Барселоной» он десять раз выигрывал национальное первенство и четыре раза — Лигу чемпионов.

Читайте также
Месси — игрок года ФИФА-2019: это честно
Во время загрузки произошла ошибка.
24 сентября 2019© Ньюстюб
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Нурмагомедов отверг 100 млн долларов за бой с Макгрегором
Самая красивая женщина в мире поделилась кадрами с отдыха. Видео
5 топ-клубов, проспавших зимнее трансферное окно
Слуцкий прокомментировал слухи об интересе «Рубина» к Кокорину
Российский хоккеист «Рейнджерс»: Надо мной уже все смеются
СМИ в США признали россиянина лучшим барьеристом десятилетия
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
Олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован из-за допинга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь