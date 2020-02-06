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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Уткин назвал Моуринью героем АПЛ второго плана

Журналист Василий Уткин оценил работу главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Об этом комментатор рассказал в передаче NEARBIRD, опубликованной на канале Okko Спорт в YouTube.

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«Сейчас Моуринью со своими мемами, шутками и пресс-конференциями — герой второго плана. Он как персонаж американской комедии или мелодрамы, при появлении которого сразу становится интересно. Однако он не главное действующее лицо», — заявил Уткин.

При этом журналист добавил, что уважает португальца за то, что тот не побоялся принять «Тоттенхэм» посреди сезона и продолжает оставаться верным самому себе.

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Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в конце ноября, на тот момент шпоры в 12 турах набрали 14 очков и занимали 14-е место в АПЛ. На данный момент лондонцы провели 25 туров. В активе команды 37 очков, столичный клуб находится на пятой позиции в турнирной таблице.

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5 февраля 2019© Ньюстюб
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