Уткин назвал Моуринью героем АПЛ второго плана

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Сейчас Моуринью со своими мемами, шутками и пресс-конференциями — герой второго плана. Он как персонаж американской комедии или мелодрамы, при появлении которого сразу становится интересно. Однако он не главное действующее лицо», — заявил Уткин.

При этом журналист добавил, что уважает португальца за то, что тот не побоялся принять «Тоттенхэм» посреди сезона и продолжает оставаться верным самому себе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/O_6_v7yC17o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.