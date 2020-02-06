Официально объявлено о трансфере казахстанского форварда «Кайрата» в Европу

Клуб объявил о подписании контракта, но пока не раскрыл его сроки и другие детали трансфера. В прошлом сезоне «Валмиера» заняла четвертое место в высшей лиге. О возможном переходе Сарсенова в этот клуб Vesti.kz сообщали 4 февраля.

В первой половине 2019 года Сарсенов провел пять матчей за «Кайрат» в КПЛ, после чего отправился в аренду в «Тараз», за который в 13 играх забил один гол. В структуру алматинского клуба форвард попал в 2017 году, а в следующем сезоне дебютировал в премьер-лиге.

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне 2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».