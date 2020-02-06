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19:46 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о трансфере казахстанского форварда «Кайрата» в Европу

Экс-форвард молодежной сборной Казахстана Самат Сарсенов покинет «Кайрат» перешел в латвийскую «Валмиеру», передает корреспондент Vesti.kz.

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Клуб объявил о подписании контракта, но пока не раскрыл его сроки и другие детали трансфера. В прошлом сезоне «Валмиера» заняла четвертое место в высшей лиге. О возможном переходе Сарсенова в этот клуб Vesti.kz сообщали 4 февраля.

В первой половине 2019 года Сарсенов провел пять матчей за «Кайрат» в КПЛ, после чего отправился в аренду в «Тараз», за который в 13 играх забил один гол. В структуру алматинского клуба форвард попал в 2017 году, а в следующем сезоне дебютировал в премьер-лиге.

23-летний Сарсенов родился в Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне 2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат».

Этнический казах Сарсенов затем получил гражданство Казахстана. Уроженец России провел два официальных матча за молодежную сборную в квалификации на Евро-2019, выйдя на замену в игре против Болгарии (1:1) и в старте — на встречу с Францией (0:3).

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