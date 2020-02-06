«Тобол» открыл вторые сборы ничьей с сербским клубом
Костанайский «Тобол» провел первый матч на вторых сборах, передает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» провел первый матч на вторых сборах, передает корреспондент Vesti.kz.
В рамках УТС в Турции команда Григория Бабаяна сыграла с клубом «Младост» из Лучани, который занимает девятое место из 16 клубов высшей лиги Сербии. Встреча завершилась со счетом 0:0.
Стартовый состав «Тобола»: Игорь Шацкий, Роман Асранкулов, Стивен Эзе, Темирлан Ерланов, Дмитрий Мирошниченко, Ника Квеквескири, Самат Жарынбетов, Артем Шерстов, Руслан Валиуллин, Петрос Аветисян и Оралхан Омиртаев;.
Резерв: Андрей Пасеченко, Султан Абилгазы, Александр Жуков, Александр Марочкин, Сагадат Турсынбай, Джаба Канкава, Серикжан Мужиков, Данияр Семченков, Роман Уханов, Максим Федин и Сенин Себаи.
В следующем матче «Тобол» 9 февраля проведет с «Сараево», который лидирует в чемпионате Боснии и Герцеговины. На втором сборе костанайцы будут играть через каждые три дня.