«Тобол» открыл вторые сборы ничьей с сербским клубом

В рамках УТС в Турции команда Григория Бабаяна сыграла с клубом «Младост» из Лучани, который занимает девятое место из 16 клубов высшей лиги Сербии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В следующем матче «Тобол» 9 февраля проведет с «Сараево», который лидирует в чемпионате Боснии и Герцеговины. На втором сборе костанайцы будут играть через каждые три дня.