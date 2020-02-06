Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.02
Лацио
Верона
00
Футбол. Зарубежный
5.02
Сент-Этьен
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
7.02
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
7.02
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
7.02
Рома
Болонья
Футбол. Зарубежный
7.02
Алавес
Эйбар
Все события
Фоторепортажи
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
12Кроссовки, которые помогут скрасить ожидание весны
21:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» открыл вторые сборы ничьей с сербским клубом

Костанайский «Тобол» провел первый матч на вторых сборах, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В рамках УТС в Турции команда Григория Бабаяна сыграла с клубом «Младост» из Лучани, который занимает девятое место из 16 клубов высшей лиги Сербии. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Стартовый состав «Тобола»: Игорь Шацкий, Роман Асранкулов, Стивен Эзе, Темирлан Ерланов, Дмитрий Мирошниченко, Ника Квеквескири, Самат Жарынбетов, Артем Шерстов, Руслан Валиуллин, Петрос Аветисян и Оралхан Омиртаев;.

Резерв: Андрей Пасеченко, Султан Абилгазы, Александр Жуков, Александр Марочкин, Сагадат Турсынбай, Джаба Канкава, Серикжан Мужиков, Данияр Семченков, Роман Уханов, Максим Федин и Сенин Себаи.

В следующем матче «Тобол» 9 февраля проведет с «Сараево», который лидирует в чемпионате Боснии и Герцеговины. На втором сборе костанайцы будут играть через каждые три дня.

Тобол Кс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Младост Л
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Главный тренер "Зенита" сделал заявление о возможном возвращении Исламхана
Российские хоккеисты крупно уступили финнам за семь минут
«Зенит» разгромил соперника в товарищеском матче в Испании
Лионель Месси захотел масштабных изменений в «Барселоне»
Российский хоккеист «Рейнджерс»: Надо мной уже все смеются
Олимпийский чемпион по плаванию дисквалифицирован из-за допинга
«Ростов-Дон» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов в Будапеште
Сергей Семак высказался о ситуации с хавбеком «Зенита» Ригони
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь